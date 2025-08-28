Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡ÖÊÔ¤ßÊª¡×¤ËÊóÆ»¿Ø¤É¤è¤á¤¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡È½÷»Ò¥¦¥±¡É¤â¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢½é´ú´ÏÅ¹¡ØCalvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN¡Ù¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Åê¤²¥¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¸½¤ì¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥º»ØÄê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤ó¤Þ¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈñÁÀå¡£¸«»ö¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥Ó¥·¥Ã¤È¡ª¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹Æá¿ÜÀîÅ·¿´
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¸¥¢½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡Öº£ËÍ¡¢ÊÔ¤ßÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÌÓ»å¤ÇË¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯¤·¤ÆË¹»Ò¤È¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤ÈÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö½÷»Ò¥¦¥±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¤â¡Ö·ë¹½Á¡ºÙ¤Êºî¶È¤¬¹¥¤¤Ç»î¹çÁ°¤È¤«¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¼ñÌ£¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥Æ¥£¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ë½Ä¼Ê¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼»£±Æ¤Ç¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ø¥Ï¡¼¥È¤·¤¿¤ê¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¡£¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¤¬Ãå¤Æ¤¤¤Æ¤âÄù¤Þ¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¤ä¤·¤Ö¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤É¤ÎÁØ¤¬Ãå¤Æ¤â»É¤µ¤ë¡£·ë¹½ÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖCalvin Klein Harajuku¡×¤ÏÅìµþ¡¦¸¶½É¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÁíÌÌÀÑÌó1315 Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ë¡£3¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ Calvin Klein ¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡Ë¤¬¼è¤ê¤½¤í¤¨¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶½ÉÅ¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥Ó¥·¥Ã¤È¡ª¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹Æá¿ÜÀîÅ·¿´
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¸¥¢½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡Öº£ËÍ¡¢ÊÔ¤ßÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÌÓ»å¤ÇË¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯¤·¤ÆË¹»Ò¤È¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤ÈÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥Æ¥£¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ë½Ä¼Ê¤Î¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼»£±Æ¤Ç¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ø¥Ï¡¼¥È¤·¤¿¤ê¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¡£¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¤¬Ãå¤Æ¤¤¤Æ¤âÄù¤Þ¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¤ä¤·¤Ö¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤É¤ÎÁØ¤¬Ãå¤Æ¤â»É¤µ¤ë¡£·ë¹½ÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖCalvin Klein Harajuku¡×¤ÏÅìµþ¡¦¸¶½É¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÁíÌÌÀÑÌó1315 Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ë¡£3¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ Calvin Klein ¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡Ë¤¬¼è¤ê¤½¤í¤¨¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶½ÉÅ¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£