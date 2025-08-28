一ノ瀬颯、声優業への意欲語る 報道陣の前で宣言「そういうお仕事もできたら…」
俳優の一ノ瀬颯が28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』フォトコールに登壇した。グレーのジャケットにストレートジーンズ、シャツからはタンクトップをのぞかせたさわやかな秋ファッションで登場した。
【全身カット】スタイルよすぎ！デニムでビシッと登場した一ノ瀬颯
「（今は）夏だから暑い感じですけど、重ね着をさせてもらったところ。脱ぐとさわやかな印象になるんですけどそこに革靴とジャケットで締めて、男らしさ、かっこよさがポイントかな？基本的には全部シンプルですが、ディテールにかっこよさがあると良さを実際に着て感じました」ときょうのファッションのポイントを解説。
アジア初の旗艦店にちなみ、自身がしたい初挑戦を聞かれると「今まで俳優業をやらせて頂いてるんですけど7年目にして新しい役をやらせてもらうことも多い。またひとつ自分の武器をみがくという面で声優さんとか。声も間違えなく大事な要素なので、そういうお仕事もできたらうれしい」と大勢のカメラの前で意欲をみせていた。
「Calvin Klein Harajuku」は東京・原宿の中心地に位置し、総面積約1315 平方メートルを誇る。3フロアにわたって Calvin Klein の全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）が取りそろえられ、さらに、原宿店限定アイテムも用意される予定となっている。
