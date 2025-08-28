ROWOON（ロウン）、『Calvin Klein』アジア初旗艦店に来場 オープン前に国内外セレブが独自の着こなし披露
韓国の俳優ROWOON（ロウン）が28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』のフォトコールに登壇した。ランウェイコレクションのアイテムで黒のシャツとスラックスを合わせたシックな衣装で存在感を放った。
【全身カット】真っ黒コーデで！さすがのスタイルを披露したROWOON
「Calvin Klein Harajuku」は東京・原宿の中心地に位置し、総面積約1315平方メートルを誇る。3フロアにわたって Calvin Klein の全カテゴリ（アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど）が取りそろえられ、さらに、原宿店限定アイテムも用意される予定となっている。
イベントには、一ノ瀬颯、岩瀬洋志、宇野賛多、桜田ひより、那須川天心、兵頭功海、三浦孝太、三吉彩花、MINNIE（i-dle）、柳俊太郎、山本舞香、Yuyu Zhangらが参加。それぞれがckモノグラムの入ったアイテムやシンプルでヘルシーなインナーなどを着こなし、フラッシュを浴びた。
