¡Ø¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÂè2ÃÆPV¸ø³«¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ëµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢¹¾¸ýÂóÌé¤é6¿Í
¡¡10·î6Æü¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÂè2ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬À¼¤ò±é¤¸¤ë¶Ì°æºé¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×1²¯2800ËüDLÄ¶¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤Î¤Þ¤Þ¤«¤ê»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£»ö¸Î¤Çµ²±ÁÓ¼º¤Ë¤Ê¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì´»Ò¤¬¡¢Îø¤Ë»Å»ö¤ËÂçË»¤·¡ªÄ¶Àä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¼þ°Ï¤ÎÇº¤ß¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤ê¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î»ö¸Î¤Î¿¿Áê¤Ë¤âÇ÷¤ë¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é°ú¤Â³¤·ë¾ë·½²ð¤È¡¢¿·ÅÐ¾ì¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¶Ì°æºé¡¢Á°±à¹°¼ù¡¢ÌÐ¿¹Ë¡¢ºÙ°æ²íÉ§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯Ì´»Ò¤È¡¢Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡PV¤Ç¤Ï¡¢¶Ì°æºé¡¢Á°±à¹°¼ù¡¢ÌÐ¿¹Ë¡¢ºÙ°æ²íÉ§¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¶Ì°æºéÌò¤òµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢Á°±à¹°¼ùÌò¤ò¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢ÌÐ¿¹ËÌò¤ò¹¾¸ýÂóÌé¡¢ºÙ°æ²íÉ§Ìò¤òÃÝÆâ±É¼£¡¢Æî´ð¼ùÌò¤ò¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¢Ã«Àî½Ó»°ÏºÌò¤òÀéÍÕæÆÌé¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¤ÏGANG PARADE¤Î¡ÖHappy Yummy Lucky Yummy¡×¤Ë·èÄê¡£OP ¥Æ¡¼¥Þ·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¦¤¹¤·¤ª»á¤Ë¤è¤êÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢GANG PARADE¡ß¼ç¿Í¸ø¡¦Ì´»Ò¤Î¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤·¤ª»á¼«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿GANG PARADE¤Î¿·°áÁõ¤ÈÆ±¼ï¤Î°áÁõ¤òÌ´»Ò¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GANG PARADE¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖHappy Yummy Lucky Yummy¡×¤È¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö»ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿!!!¡×¤ÏÂè2ÃÆPV¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤ç¤¦28Æü¡Á9·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¶Ì°æºéÌòµ´Æ¬¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
»ä¤Î±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¶Ì°æºé¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤æ¤ë¤Õ¤ï¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¥¥ã¥é¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤È¤Æ¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ê¤ê¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤â·ç¤«¤µ¤ºÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÂç»ö¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¤¿¤À¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤È¤Ï°ìÌ£¤âÆóÌ£¤â°ã¤¦¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â½é¤á¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢§¿ùÅÄÃÒÏÂ
Á°±à¹°¼ù¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤Ç¤¹¡£Èà¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤ÇºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤¬¾¯¤·ÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì´»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤À¤±¤Î¾å»Ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡©±é¤¸¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÀäÂÐ¤ËÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤2¤Ä¤Î´¶¾ð¤¬¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤â¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¹¾¸ýÂóÌé
ÌÐ¿¹Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡ª°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¸µµ¤½Ð¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡£Èà¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤µ¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÆÉ¤à¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Àè¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§ÃÝÆâ±É¼£
ºÙ°æ²íÉ§Ìò¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡¢ÃÝÆâ±É¼£¤Ç¤¹¡£ºÙ°æ¤µ¤ó¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë²èÉô¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤¬Ë¤«¤ÇÎÞ¤â¤í¤¯¡¢Æ±Î½»×¤¤¤Î¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Æ¤â¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤½¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤½¤ª¤Ã¤È¤ê¤ÊºÙ°æ¤µ¤ó¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥Ö¤È¥é¥Ö¤È²á¤Á¤È¡ª¡×¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
