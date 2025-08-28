【ゾッとするミステリー】「2人分のバターを全部塗る夫」と「娘が行方不明になった日」…10年前の事件と夫婦の闇【作者に聞く】
なぜ夫は余計なひと言を言ってしまうのか。妻は心の中でそうつぶやきながら、目の前の夫を見ていた。朝食で出された2人分のトーストとバター。夫は、そのバターをすべて自分のトーストに塗ってしまった。この夫婦関係が破綻したのは、10年前、4歳の娘が行方不明になった日からだったのかもしれない。
■夫婦を壊した、たった1枚のトースト
話題の漫画「犯人を予想する漫画『仮門』」は、10年前に起きた女児失踪事件を読者とともに追っていく物語である。
第1話では不気味な行動を取る父親が描かれ、第2話では母親の友人・杏美が登場。そして第3話では、行方不明になった娘の幼なじみである砂羽と圭樹に焦点が当てられる。当時4歳だった2人は事件とは無関係に見えるが、意味ありげな発言をする砂羽が気になる。
物語が進むにつれ、誰もが何かを隠しているような表情を浮かべ、読者は登場人物たちに疑念を深めていく。この作品を描いているのは、2023年に「第2回 朝日ホラーコミック大賞」を受賞した新進気鋭の漫画家、鳩ヶ森さん(@hatogamori)だ。本作について鳩ヶ森さんに話を聞いた。
■現代の妖怪譚「食いつくし系夫」
夫の描写が秀逸だと指摘すると、鳩ヶ森さんは「少し前にSNSで話題になった『食いつくし系夫』から着想を得ました」と明かした。「家族4人分の餃子を焼いたら子どもの分も含めほとんどたいらげてしまった」「食いつくされないように冷蔵庫に鍵をかけたら破壊しようとした」など、信じられないエピソードがたくさん報告されていて、もはや現代の妖怪譚ではないかと思っていたという。
今回の「仮門」に登場する夫は、「食いつくし系」ではなく単に「気が利かない男」だとしながらも、「根は同じだと思っています」と語る。つまり「妻の食べ物」に意識が向かない男で、「妻も自分と同じように腹が空くし食べる人間なのだ、という当たり前の前提が脳から抜け落ちている」と分析。このタイプの男性を描くときに、朝食のバターが頭に浮かんだそうだ。
第4話で新たなキャラクターが登場したが、これで役者は全員そろったのか尋ねると、「あともうひとり、未登場のキャラクターがいます。麻衣の過去に関わる人物です」と答えた。その人物を登場させてから、物語は解決編に向かうという。
それぞれの登場人物の動きや心情に注目し、犯人や動機を予想してみてほしい。女児失踪事件から10年の歳月が流れた今、何かが動きだしていく。
取材協力：鳩ヶ森(@hatogamori)
