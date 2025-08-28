横須賀・三浦地域の首長と懇談する黒岩知事＝２８日、逗子市役所

横須賀・三浦地域の５市町の首長と神奈川県の黒岩祐治知事が意見交換を行う懇談会が２８日、逗子市役所で行われた。三浦半島の地域活性化に向けた取り組みのほか鎌倉市と葉山町からは深刻化する民泊によるオーバーツーリズム（観光公害）から県に民泊規制の強化を求める声が上がった。

県で所管する４００件以上の民泊のうち、鎌倉市は約１５０カ所、葉山町は約４０カ所に及ぶ。家主が不在のまま経営されている民泊も多く、観光客による騒音やごみに対する近隣住民の苦情も近年増加している。

住宅宿泊事業法では都道府県が周辺の住環境の悪化などの理由があれば民泊の営業期間を制限できると定めている。鎌倉市の松尾崇市長は「開業前の近隣への周知もチラシ１枚をポストに入れればいいことになっている。住民にとっては知らない間に民泊ができてトラブルになっている」として、開業前に住民向けに説明会などの開催を義務づけるよう規制強化を訴えた。

葉山町の山梨崇仁町長は「大学生の卒業旅行などで夜間の大騒ぎをしたり（ホテルのように）フロントがないので注意もできない。土・日曜に問題が起きるので（職員も）呼び出されることもある」と説明。町では検討会議を立ち上げ、独自の規制案も検討しているといい、山梨町長は「地方自治の時代だからこそ（国ではなく）自分たちで手を打って行きたい。県には後ろに立ってもらえればありがたい」と県の支援を求めた。

一方で県は条例の規制強化については明言せず、黒岩知事も「民泊は大きな課題で知恵を絞りながら一緒に考えたい」と述べるにとどめた。