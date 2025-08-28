来年度の学校再編で小学校6校が統合する石川県輪島市。新しい学校の校章について金沢美大の学生と考えるワークショップが開かれました。



28日、輪島市内の仮設校舎に訪れたのは、金沢美大の学生たちです。

輪島市内の小中学生は、地震前より3割減少したため、来年、小学校6校が統合することになり、この日は新しい学校の校章のデザインを考え、児童たちに提案しました。

金沢美大の学生：

「海に沈む瞬間の夕日をモチーフにして、カタカナのワをここに入れつつ輪っかになってて、輪っかがつながってないのがポイントで、これから友達になっていく人がたくさんいると思うから、そういう人と出会っていくよねって意味で、ここは円がつながっていない」



「これとかお祭りのキリコについているランタンみたい」

「正解」

学生たちが考えた校章のデザインは、なんと30パターン！



事前に子どもたちから聞いた、大切な思い出などを参考に考えたということです。



児童は：

「とても楽しかったし、みんなでいろんな意見を話せたことがよかった。キリコのデザインが書いてあった校章は輪島らしくていいなと思った」

金沢美術工芸大学4年・山西 優心 さん：

「何よりも子供たちが自分の学校のマークはこれだと誇れるようになれば、きょうもいろんなことを(子供たちに)気づかされたので、持ち帰ってみんなで深堀したいと思います」



新しい校章は各校が人気投票をして、11月上旬ごろまでに決めるということです。