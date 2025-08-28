＜お尻がぎゅいんぎゅいんに＞【ユニクロ】大人気再販アイテムの効果を公式が検証「もうこれなしでは出かけたくない」「20枚以上使ってきました」「ずっと販売して…」
今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は８月２８日現在
再販熱望アイテムが復活！
今回、ご紹介したいのはズバリ「エアリズムシェイパーショーツ/スムースタイプ・サポートタイプ」です。
毎シーズン、多様なラインナップが登場しては販売を終えていくユニクロのアイテム。その消えた商品のなかでも、SNSを中心に再販が熱望されていたのがこのアイテムなんです。
さっそく「エアリズムシェイパーショーツ/スムースタイプ・サポートタイプ」について、ユニクロのホームページの商品紹介（以下、口コミ含めて”スムースタイプ”がメイン）を見てみます。すると…
＜360度どこから見ても美しく、心地よく体のラインを整える。弾力性に優れたパワーネット仕様で下腹部をしっかり押さえる＞
＜腰からウエストに向かってのグラデーションパワーネットでウエストをやさしくシェイプし、スムージングする＞
＜太ももからヒップにかけての編み地変化が着用時のヒップラインを整える。ヒップを立体的に包みこむモールド加工と立体ギャザー仕様により、着用時の美しいラインを演出＞
といった紹介が。
写真：ユニクロ公式インスタグラムより
エアリズムといえば、抜群の快適性を誇る、機能性生地の代名詞的存在。その素材を使ったお値段抑え目の体型補正アイテムとなれば、人気が出るのも当然かも。
レビューに集まった声
続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。
写真：ユニクロ公式インスタグラムより
「ガードルほど締め付けられず、でもスッキリシルエット、夏でもガードルがわりに使えます」
「適度な締め付け、裾やウエストがくるくる丸まってこない、さらっとした着心地、全てが一番良いです。色々なメーカー、色々なタイプ着用してきましたが、これが一番でした」
「使ったことがない方、履くのとはかないのではシルエットが違いますよ」
「ぎゅいんぎゅいんにお尻が上がる」
「適度に締め付けがあって苦しくないし、エアリズムなので暑くない。一年中着てるので、ずっと販売してほしい」
「一時販売が無くなった時には本当に焦りました。今後も販売し続けて」
「もうこれなしでは出かけられない。ずっと販売して…」
「何年も20枚以上使ってきました。再販とても嬉しい」
などなど、こちらも絶賛の嵐。その人気再販アイテムの効果をこのたび、インスタグラム上で公式が検証。その結果は…。
ワードローブに取り入れてみては
公式が公開したのは着用前と着用後の様子。
その違いは一目瞭然。下腹部がしっかり押さえられ、着用後にヒップラインが整った様子が写真を通じてでも、よく伝わるのではないでしょうか。
「着用前」写真：ユニクロ公式インスタグラムより
そのユニクロの「エアリズムシェイパーショーツ/スムースタイプ・サポートタイプ」は現在、税別1500円にて発売中です。
カラーは＜ブラック＞＜ベージュ＞の計２色。
サイズはXSから3XLまでの7種が展開していますが、XS・S・XXL・3XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとのこと。
しっかり活躍してくれそうなユニクロの「エアリズムシェイパーショーツ/スムースタイプ・サポートタイプ」。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。
