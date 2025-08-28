タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで「最近の日常」を投稿しています。



【写真を見る】【 井上咲楽 】 “ばあちゃんのすいか・イカの煮物・チェ・カレー・担々麺” …真夏の日常は和み傾向



井上さんは、一つの写真につき短文を一つ添えるような格好で投稿。「友達とミッドナイトソニック！」と添えた写真では、今月16日に開催された「SUMMER SONIC 2025」の「MIDNIGHT SONIC」に参加したと思われる光景が。





「ばあちゃんちに行きました。庭で作ったスイカ」という写真には、小ぶりに育ったスイカが切られていて「あまい〜ばあちゃんって感じ」と和む感じがにじみ出ています。







さらにおなじみの食卓写真では「1冊目の料理本にも載っているイカとこんにゃくの煮物」「ゲソが大好き！」とテキスト。他にもお刺身や酢の物、肉じゃがなどが食卓にびっしり並んでいます。







続いては一皿投稿が「マンゴーの『チェ』！」「ルーカレー久しぶりに作りました」「TBS近くの担々麺屋さん しびれる〜」と続いていて、健やかな食欲を感じさせています。









そしてランを再開したことを投稿していた井上さんは「最近のジョグはBoston13履いてます！」とお気に入りのシューズを紹介。「友達と家でお茶」とも投稿していて、猛暑の中で和みを大事にしている様子がうかがえます。

