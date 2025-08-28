ほしのあき48歳、タオル姿で美スタイル全開！ 若々しい近影に衝撃「どんどん可愛いくなってる」
タレント・ほしのあきが、28日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（8枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「背中、首、肩、頭を解してくれて最後に顔もゴリゴリ過ぎず絶妙な力加減で解して流して整えてくれるサロン」と、施術を受けたことを報告。続けて「食いしばりとか、噛み癖で右側だけかなり張っていたのが同じになったよー 首も背中もゴリゴリだけど、顔周りもゴリゴリだったのでスッキリしたー」と感想をつづっていた。
タオルを体に巻いたショットも添えており、ファンからは「どんどん可愛いくなってる」「素敵」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
