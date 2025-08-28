ちとせよしの、ソロショット　※「ちとせよしの」エックス

　グラビアアイドル・ちとせよしのが28日までに、自身のエックスを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。

　佐賀出身で元鉄工所勤務、グラビアや大食いタレントなどとして活躍中で、女性アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーでもあるちとせ。SNSではグラビア姿など抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。

　今回は「無加工くびれです！」とつづり、大胆な恰好での撮影の様子を投稿。しゃがみながら、可愛らしいポーズをきめた。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「最高」「ナイス」などのコメントが集まっている。

引用：「ちとせよしの」エックス（@chitose_yoshino）