テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が２７日に放送され、フリーアナウンサー・森香澄が出演した。

この日の企画は「ヤンチャ武勇伝で香澄先生を惚れさせろ！」。ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、レインボー・ジャンボたかお、カカロニ・栗谷が競い合った。

大崎は、新人時代を回想。「１、２年目の頃かな？お笑いのライブ終わりに、ちょっと一緒に（同期の芸人仲間と）飲んでて。朝方に近づいてきたときかな。ちょっと熱くなりすぎて。『お前、今日のライブの動き、お笑いとしてこうだったな』とか『いや、お前の方がダメだったな』みたいな。熱くなりすぎて、取っ組み合いの喧嘩に発展しちゃったわけ」と振り返った。

「あっちのパンチがボコボコ当たるわけ。その１個当たったのがクリーンヒットになったのか。ちょっと１時間ぐらい経ってからどうもしゃべりづらい。唾がダラダラ出る。これは確実に（アゴが）終わってるなと思って。その足で病院に行ってレントゲン撮って。先生が『もう完全にアゴが折れてます』とそっから全身麻酔の手術」と重傷を負っていたことを明かした。

大崎は「俺を殴った同期の奴が病院に来て『バイトでとにかく稼いで手術代、入院代を全部払うから』って言われた。俺はそこで一言。『お笑い談義でできた傷だから、バイトのお金で払わなくていい。お笑いでてっぺんまで行って払ってくれ』と」とドヤ顔で明かした。

森は苦笑しながら「ダサいです。（お笑い議論で）ケンカしちゃうのは…」と判定していた。