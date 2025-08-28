Ãæ¹ñ¡¡ÄÌ¾¦¸ò¾ÄÃ´Åö¤Î¹â´±¤¬Ë¬ÊÆ¡¡¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È´ØÀÇÌäÂê¤Ê¤É¤ò¶¨µÄ¤«
Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï28Æü¡¢ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹â´±¤é¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀÇÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¡¡²¿ÒéÁ° ÊóÆ»´±
¡ÖÍûÀ®¹ä¾¦Ì³¼¡´±°ì¹Ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Î²¿ÒéÁ°ÊóÆ»´±¤Ï28Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤òÃ´Åö¤¹¤ëÍûÀ®¹ä¾¦Ì³¼¡´±¤é¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î¸ò¾ÄÃ´Åö¼Ô¤È¡¢¢§11·î¤Þ¤ÇÄä»ß´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÌäÂê¤ä¡¢¢§¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¿ÒéÁ°ÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÊ¿Åù¤ÊÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÃæÊÆËÇ°×´Ø·¸¤Î·òÁ´¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò¶¦¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£