森崎ウィン×Snow Man向井康二『（LOVE SONG）』、“相合傘デート”切り取る場面写真解禁
森崎ウィンとSnow Manの向井康二がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』より、ソウタ（森崎）とカイ（向井）の“両片想い”が溢れる場面写真が解禁された。
【写真】ソファに横たわるソウタ（森崎ウィン）を見つめるカイ（向井康二）
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
馴染で同じ大学に通い、ずっと一緒に過ごしてきたソウタ（森崎）とカイ（向井）。親友であるはずのカイに特別な想いを抱いてしまった気持ちは胸の奥にしまい込み、あくまで親友として接していたソウタだったが、ある日突然、カイはソウタの前から忽然と姿を消してしまう。結局「好きだ」と言えないまま終わってしまったソウタの初恋。あの頃、カイが歌っていた“未完成の曲”――。切なくどこか悲しげなメロディは、今もソウタの心の奥で繰り返し鳴り響いていた。
数年後、メーカーの研究員として忙しい毎日を送っていたソウタは、タイ・バンコクへの赴任を決意する。異国の空気に戸惑いながら街を歩いていたその時、まるで時が巻き戻るように、目の前にカイが現れる。もう二度と会えないと思っていた初恋の相手との、あまりにも唐突な再会だった。
このたび、運命の再会を果たした2人の“両片想い”が溢れる場面写真が解禁された。相合傘で寄り添う姿を収めたエモーショナルなナイトマーケットでのデートシーンは、本来は晴れの予定だったが、スコールによって急遽雨のシーンへと変更。偶然の雨がもたらしたことで、ロマンティックな名シーンとなった。濡れた地面に光が反射し、幻想的な雰囲気が漂う中、2人の間に熱い感情が蘇っていく。
また、別カットではソファに横たわるソウタをカイが優しく見守るシーンが切り取られている。普段はクールなカイが、ソウタにだけ見せるその柔らかな表情と視線から、胸に秘めた想いが伝わってくる。
さらに、学生時代に“未完成の曲”を奏でるカイを後ろから見つめるソウタや、職場の先輩であり良き相談相手でもあるジン（及川光博）に“未完成の曲”のいきさつを打ち明け、学生時代のカイを思い出して思わず笑みをこぼすソウタの姿を収めたシーンもあわせて解禁された。
再会を遂げても、胸の高鳴りと反⽐例するような、恋に不器⽤な2⼈の“まだ⾔えない”距離感。“両⽚想い”のまま時間を重ねていくソウタとカイの恋の⾏⽅は果たして…。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
【写真】ソファに横たわるソウタ（森崎ウィン）を見つめるカイ（向井康二）
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
数年後、メーカーの研究員として忙しい毎日を送っていたソウタは、タイ・バンコクへの赴任を決意する。異国の空気に戸惑いながら街を歩いていたその時、まるで時が巻き戻るように、目の前にカイが現れる。もう二度と会えないと思っていた初恋の相手との、あまりにも唐突な再会だった。
このたび、運命の再会を果たした2人の“両片想い”が溢れる場面写真が解禁された。相合傘で寄り添う姿を収めたエモーショナルなナイトマーケットでのデートシーンは、本来は晴れの予定だったが、スコールによって急遽雨のシーンへと変更。偶然の雨がもたらしたことで、ロマンティックな名シーンとなった。濡れた地面に光が反射し、幻想的な雰囲気が漂う中、2人の間に熱い感情が蘇っていく。
また、別カットではソファに横たわるソウタをカイが優しく見守るシーンが切り取られている。普段はクールなカイが、ソウタにだけ見せるその柔らかな表情と視線から、胸に秘めた想いが伝わってくる。
さらに、学生時代に“未完成の曲”を奏でるカイを後ろから見つめるソウタや、職場の先輩であり良き相談相手でもあるジン（及川光博）に“未完成の曲”のいきさつを打ち明け、学生時代のカイを思い出して思わず笑みをこぼすソウタの姿を収めたシーンもあわせて解禁された。
再会を遂げても、胸の高鳴りと反⽐例するような、恋に不器⽤な2⼈の“まだ⾔えない”距離感。“両⽚想い”のまま時間を重ねていくソウタとカイの恋の⾏⽅は果たして…。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。