グローバルガールズグループ・Ｋｅｐ１ｅｒ（ケプラー）が、９月１３日に中国で行う予定だったファンコンサートを延期すると２８日、所属事務所のＫＬＡＰエンターテインメントが発表したと、現地メディアのＴＶデイリーなどが報じた。

記事によると、同社は「不可避な現地事情により延期することになった」と伝えたとし、振替日程などは案内されていないという。

今回開催予定だったＫｅｐ１ｅｒの公演は、中国で９年ぶりに行われるＫ-ＰＯＰグループの単独公演だった。

同メディアは「“現地事情”の理由は不明」としながらも、韓国芸能業界では「中国では、Ｋ-ＰＯＰカルチャーに対する否定的イメージが、いまだぬぐえていないのでは」とみていると伝えた。

中国では２０１６年より、在韓米軍の「ＴＨＡＡＤ」（高高度ミサイル防衛システム）配置合意に反発し、韓国音楽・ドラマ・映画などを制限する「限韓令」が非公式に適用されていた。

以降、数年間にわたり韓国アーティストの中国公演は許可が下りなかったが、２４年５月にソウルで開催された日中韓首脳会議を機に韓中関係に雪解けが見られ、小規模イベントが徐々に行われるようになった。

しかし、大規模コンサートの実現には至っておらず、５月にＢＩＧＢＡＮＧ・Ｇ-ＤＲＡＧＯＮの展示会とボーイズグループ・ＥＰＥＸ（イーペックス）の公演がキャンセルされたほか、海南省で開かれる予定だったＫ-ＰＯＰの大規模コンサートも、現地事情を理由に突然中止となっているという。