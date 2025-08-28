発売中の「週刊SPA! 」9月2・9日合併号より根本凪

写真拡大

　アイドル、VTuberとしても活躍中の根本凪が、発売中の「週刊SPA! 」9月2・9日合併号で表紙に登場した。

【写真】根本凪、コスプレグラビア！　ほか「SPA！」最新号フォトギャラリー

■表紙の人／美女地図：根本凪

　アイドル、VTuberとしても活躍中の“ねもちゃん”が美女地図に登場！　異世界物語の主人公になりきって、いざ冒険の旅へ。ねもボディを駆使して、セクシーに敵を討つ!!

■グラビアン魂：天木じゅん

　十年一昔とはよく言うが、今回の天木じゅんが当連載に初めて登場したのも、ちょうど10年前。それだけの時間が経過すれば、彼女はもちろん、グラビアンたち自身もまた大きく変化したはずなのだが……。

■美女地図：はのんまゆ（INUWASI）

　ベールを脱いだマシュマロボディ。ライブアイドル界隈で話題沸騰のINUWASI・はのんまゆが、1st写真集を10月29日に発売する。写真集よりアザーカットを先行公開！