人気アイドル兼VTuber、異世界系グラビア！ 大人気グラビアレジェンドにマシュマロボディの逸材も
アイドル、VTuberとしても活躍中の根本凪が、発売中の「週刊SPA! 」9月2・9日合併号で表紙に登場した。
【写真】根本凪、コスプレグラビア！ ほか「SPA！」最新号フォトギャラリー
■表紙の人／美女地図：根本凪
アイドル、VTuberとしても活躍中の“ねもちゃん”が美女地図に登場！ 異世界物語の主人公になりきって、いざ冒険の旅へ。ねもボディを駆使して、セクシーに敵を討つ!!
■グラビアン魂：天木じゅん
十年一昔とはよく言うが、今回の天木じゅんが当連載に初めて登場したのも、ちょうど10年前。それだけの時間が経過すれば、彼女はもちろん、グラビアンたち自身もまた大きく変化したはずなのだが……。
■美女地図：はのんまゆ（INUWASI）
ベールを脱いだマシュマロボディ。ライブアイドル界隈で話題沸騰のINUWASI・はのんまゆが、1st写真集を10月29日に発売する。写真集よりアザーカットを先行公開！
