¾åÌî¼ùÎ¤¡¢É×¡¦ÏÂÅÄ¾§¤ò¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤«¡×¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡º£Ç¯9·î¤è¤êÂæÏÑ¤ÈÅìµþ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¡×¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬ËÜÆü28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾åÌî¼ùÎ¤¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢»°±º¹¨µ¬¤é¤¬½ÐÀÊ¡£¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÌî¼ùÎ¤¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢»°±º¹¨µ¬¤é¡¢À½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2001Ç¯¤è¤ê¡¢·î´©¡ÖKiss¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤êÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Æó¥ÎµÜÃÎ»Ò¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤Î¤À¤áÌò¡¦¾åÌî¡¢¥·¥å¥È¥ì¡¼¥¼¥Þ¥óÌò¡¦ÃÝÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀé½©Ìò¤Î»°±º¤¬2023Ç¯¸ø±é¤«¤éÂ³ÅêŽ¡ ²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÊöÌò¤ÈÀ¶ÎÉÌò¤Ë¡¢Âçºî¤äÏÃÂêºî¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð±é¤È¤¤¤¦Ž¤¤É¤Î²ó¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Î°õ¾Ý¤ò¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾åÌî¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀé½©ÀèÇÚ¡Ê»°±º¡Ë¤Î»Ø´ø¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÆü½é¤á¤ÆÄÌ¤··Î¸Å¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊª¤Î»Ø´ø¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡¡¸«¤»¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È»°±º¤Î±¢¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¥×¥í¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÁ°¤Ç»Ø´ø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±º¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¢ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤«¤é¶¯¤¯¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤È¤â¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÝÃæ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¸«¤É¤³¤í¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤Ã¤«¤ê¤Þ¤»¡Á¤ó¡ª¡×¤È·àÃæÆ±ÍÍ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥«¥¿¥³¥ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÅú¤¨¤¿ÃÝÃæ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤è¤¦¡É¤Ê¤É¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Î¶õµ¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¸ø±é¤ÏÂæÏÑ¤ÈÅìµþ¹ç¤ï¤»¤Æ8²ó¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î²»³Ú¤âÏÂÅÄ¾§¤¬Ã´Åö¡£ÃÝÃæ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÌ¾¶Ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î³Ú¶Ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÏÂÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾åÌî¤Î¼Â¤ÎÉ×¡£¡Ö¡ÊÃÝÃæ¤¬Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ë¾§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡È¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¾åÌî¤Ï¡¢¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿²»³Ú¤Ø¤Î°õ¾Ý¤â¸ì¤ë¡£¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÎ¥¤ì¤¿À¤³¦¤Îµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡£É×¤â²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç²»³Ú¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²»³Ú¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÏÂÅÄ¤â´Ñ¤ËÍè¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤Ï»ä¤¬É×¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯Â¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÂ¦¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¾åÌî¡¢ÃÝÃæ¡¢»°±º¤Î¤Û¤«¡¢±ü»³¿¿À¡Ìò¡¦Âçµ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢¹õÌÚÂÙÂ§Ìò¡¦ÃÝÆâÕò¿Í¡¢¹¾Æ£¹ÌÂ¤Ìò¡¦¤Ê¤À¤®Éð¡¢ÊöÎ¶ÂÀÏºÌò¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¡¦¾¾ÅçÍ¦Ç·²ð¡¢Íß·¾ÀÂÀÏº¡¢¹â¶¶·ò²ð¡¢¤½¤·¤Æ»°ÌÚÀ¶ÎÉÌò¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È²ÚÍ¥´õ¡¢À¶¿åÈþ°Í¼Ó¡¢¥²¥¹¥È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ°æÂöËá¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6¡Á7Æü¤ËÂæËÌ¤ÎTaipei Music Center¡¢9·î13¡Á15Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÌî¼ùÎ¤¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢»°±º¹¨µ¬¤é¡¢À½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2001Ç¯¤è¤ê¡¢·î´©¡ÖKiss¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤êÇúÈ¯Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Æó¥ÎµÜÃÎ»Ò¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤Î¤À¤áÌò¡¦¾åÌî¡¢¥·¥å¥È¥ì¡¼¥¼¥Þ¥óÌò¡¦ÃÝÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀé½©Ìò¤Î»°±º¤¬2023Ç¯¸ø±é¤«¤éÂ³ÅêŽ¡ ²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÊöÌò¤ÈÀ¶ÎÉÌò¤Ë¡¢Âçºî¤äÏÃÂêºî¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð±é¤È¤¤¤¦Ž¤¤É¤Î²ó¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¥×¥í¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÁ°¤Ç»Ø´ø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±º¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¢ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤«¤é¶¯¤¯¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤È¤â¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÝÃæ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¸«¤É¤³¤í¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤Ã¤«¤ê¤Þ¤»¡Á¤ó¡ª¡×¤È·àÃæÆ±ÍÍ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥«¥¿¥³¥ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÅú¤¨¤¿ÃÝÃæ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤è¤¦¡É¤Ê¤É¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Î¶õµ¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¸ø±é¤ÏÂæÏÑ¤ÈÅìµþ¹ç¤ï¤»¤Æ8²ó¡£¡Ö¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î²»³Ú¤âÏÂÅÄ¾§¤¬Ã´Åö¡£ÃÝÃæ¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÌ¾¶Ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤¯¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î³Ú¶Ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÏÂÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾åÌî¤Î¼Â¤ÎÉ×¡£¡Ö¡ÊÃÝÃæ¤¬Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ë¾§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡È¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¾åÌî¤Ï¡¢¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿²»³Ú¤Ø¤Î°õ¾Ý¤â¸ì¤ë¡£¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÎ¥¤ì¤¿À¤³¦¤Îµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡£É×¤â²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç²»³Ú¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£²»³Ú¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÏÂÅÄ¤â´Ñ¤ËÍè¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤Ï»ä¤¬É×¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯Â¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÂ¦¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¾åÌî¡¢ÃÝÃæ¡¢»°±º¤Î¤Û¤«¡¢±ü»³¿¿À¡Ìò¡¦Âçµ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢¹õÌÚÂÙÂ§Ìò¡¦ÃÝÆâÕò¿Í¡¢¹¾Æ£¹ÌÂ¤Ìò¡¦¤Ê¤À¤®Éð¡¢ÊöÎ¶ÂÀÏºÌò¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È¡¦¾¾ÅçÍ¦Ç·²ð¡¢Íß·¾ÀÂÀÏº¡¢¹â¶¶·ò²ð¡¢¤½¤·¤Æ»°ÌÚÀ¶ÎÉÌò¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥¹¥È²ÚÍ¥´õ¡¢À¶¿åÈþ°Í¼Ó¡¢¥²¥¹¥È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ°æÂöËá¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ª¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6¡Á7Æü¤ËÂæËÌ¤ÎTaipei Music Center¡¢9·î13¡Á15Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£