RHC ロンハーマンで開催！y YOのポップアップで出会うモードなカシミヤ

2025年秋冬に初ローンチを迎える「y YO（イーヨ）」は、スタイリスト高木知恵氏とファッションディレクター片山久美子氏が手がける新たなカシミヤブランド。世界的産地・内モンゴルの上質なベビーカシミヤを用いたコレクションは、トレンドにとらわれない強さとシンプルさが魅力です。9月6日（土）からRHC ロンハーマンみなとみらい店で開催されるポップアップでは、ファーストコレクション全14型が登場。特別な秋の装いに出会える予感です♪

y YOファーストコレクションの魅力

y YOのファーストコレクションは、プルオーバーやパンツ、マフラー、グローブなど全14型がラインナップ。

いずれも内モンゴル産のベビーカシミヤを贅沢に使用し、鮮やかなカラーやモードなフォルムを表現しています。軽やかで肌に馴染む質感は、着る人の個性を引き立てながらも長く愛用できる逸品ばかり。

価格帯はプルオーバーが98,000円、パンツが120,000円、マフラー45,000円、グローブ28,000円と、確かな品質を物語るラインナップ。

展開カラーはベーシックなブラックやグレーに加え、鮮やかなブルーやレッドなど遊び心ある色味も揃います。サイズはユニセックス対応で、S～Lまで幅広く展開されています。

デザイナー来店とInstagram LIVE

イベント初日の9月6日（土）には、デザイナーの高木氏と片山氏が14:00～15:00に在店。来場者一人ひとりに合わせたパーソナルスタイリング提案を行い、特別なワードローブ選びをサポートします。

また同日9:30からは、RHC ロンハーマン公式アカウントにてInstagram LIVEを配信。ブランド誕生の背景や制作秘話、コレクションのこだわりなど、ここでしか聞けないストーリーを直接届けてくれます。

店舗に足を運べない方も、スマートフォンから臨場感あふれる時間を共有できるのが嬉しいポイントです♡

秋冬を彩る特別なカシミヤに出会って

時を重ねても色褪せないシンプルさと、纏った瞬間に感じる柔らかさ。y YOのファーストコレクションは、秋冬の装いをぐっとモードに引き上げてくれる存在です。

RHC ロンハーマンみなとみらい店でのポップアップは、ブランドの世界観を体感できる貴重な機会。お気に入りの一着を見つけた瞬間から、今年の冬が楽しみになるはず。

デザイナーとの対話やライブ配信を通して、カシミヤの新しい魅力を感じてみてください。