女優山本舞香（27）が28日、都内で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN」に登壇した。

昨年10月にMY FIRST STORYのボーカル、Hiroこと森内寛樹との結婚を発表。山本自身が初挑戦したいことを聞かれると「昨年結婚したので、家族のために何かしたいなと。ずっと15年間仕事ばかりしていたので、家族と向き合う時間が欲しいなと思ってます」とした。さらに「挑戦はちょっと分からないですが、いつか子どもができたらいいなと思っています」と明かした。

ファッションブランド「Calvin Klein」（カルバンクライン）史上最大規模のフラッグシップストアが29日、東京・原宿にオープン。同店の誕生を記念したイベントで、山本はウエストを露出したタンクトップ×デニムのオールホワイトコーデを披露。「よく見るとロゴがたくさん入っているので注目してほしいです」と笑顔を見せた。

また、同店舗限定アイテムをプレゼントしたい相手を聞かれると「店舗限定のTシャツとかメンズのものもあるので、旦那にプレゼントしようかなと思います」としつつ、報道陣に向け「その言葉が欲しいんですよね？ そうですよね？」おちゃめに笑った。