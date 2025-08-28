女優でモデルの三吉彩花（29）が28日、都内で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN」に登壇した。

ファッションブランド「Calvin Klein」（カルバンクライン）史上最大規模のフラッグシップストアが29日、東京・原宿にオープン。同店の誕生を記念したイベントで、三吉は大胆に透けたボディースーツとブラトップがスタイリッシュなコーディネートで登場。タイトなミニボトムで美脚も披露した。

シースルーのボディースーツの上からブラトップを重ねているといい「大好きなオールブラックでまとめてみました。1つ1つはとてもシンプルだけどよく見たらこだわりのあるデザインもお気に入りです」と笑顔で語った。

このファッションで出かけたい場所を聞かれると「実はこのボディースーツ、背中がすごくばっくり空いていて」と照れ笑い。「フェスとかナイトアウトなんかも楽しめるのでは。友人たちとおしゃれして海外でフェスに行ったりとかしてみたいです」とした。

同ブランドにおいてアジア初の旗艦店であることにちなみ、自身が初挑戦したいことを聞かれると「来年30歳になるんですけど、来年に限らず機会があったり、今がタイミングだと思ったときに留学をしてみたいです」と明かした。