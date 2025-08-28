¡Ö¤³¤ó¤ÊÇ¯Îð¤ÎÌòÊÁ¤ò¡×²þÌ¾¤«¤é7Ç¯¡Ä¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¹¥±é¡¢41ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ç±é¤Ç¥¤¥±¤ë¡×
¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¡Ä¡×¥ß¥à¥é²þ¤áÈþÂ¼Î¤¹¾
¡¡ÆÍÁ³¤Î²þÌ¾¤«¤é7Ç¯¡½¡£¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤¿41ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHK¥É¥é¥Þ10¡Ö½®¤òÊÔ¤à ¡Á»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡Á¡×¤Ç¡¢¼½ñºî¤ê¤ËËÛÁö¤¹¤ëÇÏÄù¸÷Ìé(ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº)¤ò»Ù¤¨¤ëÎÓ¹á¶ñÌð¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÂ¼Î¤¹¾¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âÍè¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù(ÎÓ¹á¶ñÌð)#ÈþÂ¼Î¤¹¾¡×¤È·àÃæ¤Ç¤ÎÂæ»ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþÂ¼¤µ¤óåºÎï¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÇ¯Îð¤ÎÌòÊÁ¤ò¡×¡ÖÆÃ¤ËÈþÂ¼¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÇÏÄù¤µ¤ó¤«¤éËèÆü¼ê»æ½ñ¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¹á¶ñÌð¤µ¤óÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖËþ·î¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë¤Ë½Ð°©¤¦¹á¶ñÌð¤ÈÇÏÄù¤Ï±Ç²è¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¸¸ÁÛÅª¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥·¡¼¥ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ç±é¤Ç¥¤¥±¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈþÂ¼¤Ï2003Ç¯8·î¤Ë¥ß¥à¥é¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢06Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ¶È¤·¡¢08Ç¯¤ËºÆ³«¡£18Ç¯3·î¤Ë·ÝÌ¾¤òÈþÂ¼Î¤¹¾¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£