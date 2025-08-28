¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö¥Ç¥Ë¥àÀö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ë¡ÖÉÔ·é¤À¤Ê¡×SNSÁûÁ³! ²áµî¤Ë¤Ï¡ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤â¡ÖÀö¤ï¤Ê¤¤¡×Àë¸À
¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Ã¤ÆÀö¤¨¤ë¤Î?¡¡»ä¡¢¥Ç¥Ë¥àÀö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×
¡¡8·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤¬¡¢¤³¤¦È¯¸À¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø·éÊÊ¤¹¤®¤ë½÷¤¬Âç½¸¹ç!¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀöÂõ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿»Í½½½»¡Ê¤è¤½¤º¤ß¡Ë¤µ¤¯¤éÁª¼ê¤¬¡Ø¤½¤ÎÆü¤ËÃå¤¿ÍÎÉþ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÀöÂõ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤âº£Æü¡¢Àö¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ç¥Ë¥àÀö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ÙÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¡Ø¿§¶ñ¹ç¤¬¹¥¤¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Àö¤¦¤È¿§¶ñ¹ç¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ë¥à¹¥¤¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤â¡¢¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ç¥Ë¥àÀö¤ï¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ë¤Ï¡¢X¤Ç
¡Ô±ø¤¤¤è¤Ê¤¡¤³¤ì¡£ÀöÂõµ¡¤Ç¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥ÖÀö¤¦¤Î¤¬¥¸¡¼¥ó¥º¡Õ
¡ÔÉÔ·é¤À¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢±ÒÀ¸´ÑÇ°¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢1999Ç¯¤«¤é2003Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¾Þ¤ò5Ï¢ÇÆ¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿Áð磲¹ä¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤ÏÀö¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2020Ç¯¡¢Áð磲¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø1944Ç¯¤«¤é1950Ç¯¤°¤é¤¤¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤¬¹¥¤¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÃÍÃÊ¤¬200Ëü±ß¡¢300Ëü±ß¤ÎÈëÂ¢¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø70Ç¯´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ïÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áð磲¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ø²¿ÅÙ¤âÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¤È¡È¸Ò¡É¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤ÎÂÀ¤â¤â¤äÉ¨Î¢¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢20Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤¿¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¡¢ºÇ¶á¡¢ÀöÂõ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀü¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼ãÄÐ¤äÁð磲¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡ÖÀöÂõ¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤òÀö¤ï¤º¤ËÀü¤Â³¤±¤ë¤È¡¢Èé»é¤ä»é¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¡¢½¤¤¤äÀ¸ÃÏ¤ÎÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î²Ã¹©¤ä¾õÂÖ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¥á¡¼¥«¡¼¤âÄê´üÅª¤ËÀö¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¿§Íî¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¢ÊÖ¤·¤ÇÀöÂõ¤·¤¿¤ê¡¢¿åÀö¤¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¼ãÄÐ¤â2011Ç¯¤Ë¡Ö¶¨µÄ²ñÁª½ÐÉôÌç¡×¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀöÂõ¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£