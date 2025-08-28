エレファントカシマシ、“最多出演”記録した日比谷野音で最後のライブを映画館で生中継決定
エレファントカシマシが9月28日に開催する公演『〜日比谷野音 The Final〜 俺たちの野音』が、全国各地の映画館でライブビューイングされることが決定した。
【写真あり】「お母様にかわいがられていたことが伝わります」10歳の頃の“少年・宮本浩次” ※記事下段
会場となる東京・日比谷野外大音楽堂は、建替え再整備工事のため10月より使用休止となる。エレファントカシマシにとっても、1990年の初出演以来35年間で最多となる41回の公演を行ってきた“聖地”ともいえる場所。今回のライブは、バンドの歴史を刻んできたステージでの最後の公演として実施される。
ライブビューイングのチケットは、9月2日午後6時から9月7日まで抽選受付を実施。残席がある場合は、9月25日以降に各映画館での一般販売も行われる予定となっている。
エレファントカシマシのオフィシャルサイトでは、今回のライブビューイングの詳細および対象映画館一覧が確認できる。
■『エレファントカシマシ「〜日比谷野音 The Final〜 俺たちの野音」 ライブ・ビューイング』
9月28日（日） 午後5時開演
※開場時間は映画館により異なる。
