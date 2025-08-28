◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、２年ぶり６勝目を狙う稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの８アンダー６４をマークし、昨年７月以来、１年ぶりの首位発進を決めた。

前半の５番、６番で連続バーディーを奪うと、９番パー５は残り約２７０ヤードの第２打を３ウッドで７メートルに乗せ、イーグルを決めた。今週投入した新パターが好調で、後半も４バーディーと伸ばした。「ショットも悪くなく、パターもチャンスのものはだいたい入ってくれた。そのかみ合わせが合った」とかみしめた。

妻・美穂さんと、昨年３月に誕生した第１子の長女が今季３度目の来場。家族の応援をパワーに変え、好スコアをマークした。自宅では美穂さんがまな娘をお風呂に入れて、稲森がタオルで拭いて服を着させるなど子育てに奮闘。「（会場に）来てくれると癒やしになる。（娘は）寝てますけどね」と笑みを浮かべた。

１８、２０年にメジャーの日本オープンを２度制覇。２２年は２勝、２３年は１勝を挙げたが、昨年は勝利がなかった。父親として初、２年ぶりのＶに向けて「明日もイーブンパーだと思ってやっていく。貯金があると思っていくと落としていく。攻めるところは攻めて、守るところは守る。その時の感覚で行きます」と言い切った。