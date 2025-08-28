◇男子ゴルフツアー Sansan・KBCオーガスタ第1日（2025年8月28日 福岡県芥屋GC＝7293ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の出利葉（いでりは）太一郎（24＝フリー）が1イーグル、6バーディー、2ボギーの66で回り、首位と2打差の3位と好スタートを切った。

前半の11番でボギーが先行したものの、12番パー3でピン約2・5メートルにつけて、バウンスバック。後半の4番でボギーを叩いたが、7番パー4、第2打残り135ヤードを50度のウエッジで振り抜くと、そのままカップイン。続く8番でも「ホールインワンしそうだった」と楽々バーディーを奪った。終盤で大きくスコアを伸ばし、一気に上位に浮上した。

「急にポンポンと上がったので、あまり実感がない。ラッキーだったなという感じはあります。ショットとパッティングは先週良かったんで、引き続きいい感じで回れてると思います」

前週は8位で最終日を迎えたが、「75」を叩いて42位で終えた。「めちゃくちゃ悔しいですけど、今週チャンスがあるので、すぐ切り替えた」と視線を上げた。

福岡県出身の24歳。地元で開催される今大会は思い入れがある。「ずっと来てました」と幼い頃から観戦しており、15年のアマチュア時代にはレギュラーツアー初出場を果たした大会だ。加えて、開催コースの芥屋GCは施設利用契約を結んでおり、月に1、2回はラウンドしているという。「オーガスタ仕様なので、普段とは全然違うけど、怖いところや難しいところを知っているからこそ、アグレッシブにできている」と胸を張った。

あす以降へ向けて「本当にいろんな方のおかげでこの試合に出られている。この順位で初日を終えたことを誇りに思う。緊張すると思うけど、ドライバーを持ってビビらずに行きたい」と力強く話した。