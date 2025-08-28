パリ在住のフリーアナウンサー、中村江里子（56）が9月からミラノに移住すると28日、自身のSNSで発表した。

中村は「8月中旬に夫と日帰りでミラノへ」とし「南仏の我が家からミラノは車で片道およそ3時間半。アパートの様子を見に行きました、車に荷物を積み込んで」とミラノで物件を見に行ったとした。

その理由について「なぜって？9月から1年、夫、次女そしてわたしの3人はミラノの住人になります!!!!」とパリからミラノへ移住することを報告した。

移住について「色々なことがバタバタと決まり、8月からイタリア語勉強しようと思っていたのに、全くしないままにミラノに入ります」とし「長女と息子は9月から日本です」と明かした。

家族が離れるものの「家族の新たなチャレンジのスタート!」とし「長女、息子が日本とはいえ、距離も時差もある場所に向かうという実感がなく。でも、きっと私達も新たな生活のスタートで寂しがっている時間もないのかも…その方が良いですよね」と前向きに捉えた。

また「YouTubeで移住についてお話ししています」とし「さあ、荷造りしよう」と笑顔の顔文字とともに「そしてミラノにいらっしゃる皆様、私きっと街中で右往左往しているかもしれません。色々と教えていただけたら嬉しいです」と呼び掛けた。