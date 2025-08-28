今季から就任した徳本一善監督（４６）のもと、箱根駅伝初出場を目指す芝浦工大が２８日、合宿地の福島・檜原湖で１キロ２０本のポイント練習を行った。「今年の夏合宿の中でも重要な練習です」という徳本監督が自転車で伴走し、選手の動きをチェック。１６人の選手は２グループに分かれ、レースを想定したペースで懸命に計２０キロを走った。「想定した以上によく走った。強くなっています」と徳本監督は手応えを明かした。

昨季まで駿河台大を率いていた徳本監督は今年４月に芝浦工大のシステム理工学部の准教授を兼ねて駅伝部の監督に就任した。駿河台大ではチームをゼロから作り上げ、１０年目の２１年１０月の箱根駅伝予選会を突破し、初出場に導いた指揮官は芝浦工大で新たなチャレンジを始めた。徳本監督を支えるコーチ陣も盤石だ。麗沢大前監督の山川達也コーチ（４１）と専大前コーチの岡田拓也コーチ（４２）が今季、ともに就任した。

主将の横尾皓（ひかる、４年）は「昨年までの夏合宿とは練習の量も質も全く違います。練習はきついですけど、チームの雰囲気はいいです」と充実した表情で話した。

芝浦工大は２０１１年に駅伝部を創設。駅伝プロジェクト入学者選抜試験を導入し、さいたま市の大宮キャンパスに全天候型のトラックや選手寮などを完備。文武両道をチーム方針に掲げ、理工学系私大初の箱根駅伝出場を目指している。

昨季の箱根駅伝予選会は２３位。１０位で通過した順大とは１４分２５秒の大差があった。「まずは１５位を目標にして、今後、練習を重ねていく中で上方修正していきたい」と横尾主将は前向きに話す。今年の箱根駅伝予選会は１０月１８日。勝負の時まで２か月を切った。

◇芝浦工大 １９２７年に有元史郎氏が東京・大森に前身の東京高等工商学校を創立。実学重視の技術者育成教育を継承して、４９年に芝浦工大が設置された。現在、工学部、システム理工学部、デザイン工学部、建築学部と大学院理工学研究科がある。東京・江東区に豊洲キャンパス、さいたま市に大宮キャンパスがあり、駅伝部は大宮キャンパスを拠点としている。工学や建築の分野で多くの優れたＯＢを輩出。スポーツ界の主なＯＢはプロ野球・西武元監督の伊原春樹氏ら。

◆徳本 一善（とくもと・かずよし）１９７９年６月２２日、広島市生まれ。４６歳。美鈴が丘中１年から陸上を始め、３年時に全国大会で１５００メートル２位。広島市立沼田高３年時に全国高校総体１５００メートル２位。９８年に法大入学。箱根駅伝では１年１区１０位、２年１区区間賞、３年２区２位、４年２区途中棄権。２００２年に卒業し、日清食品に入社。０３、０４年に日本選手権５０００メートル連覇。１２年４月、駿河台大駅伝部監督に就任。２２年に駿河台大を箱根駅伝初出場に導いた。２５年１月に監督退任。２５年４月に芝浦工大監督に就任。長男・陽（ひなた）は青学大２年生で駅伝チームに所属している。