◇セ・リーグ 巨人―広島（2025年8月28日 マツダ）

巨人の岸田行倫捕手（28）が28日、広島戦（マツダ）に「6番・捕手」で先発出場。1点を追う2回に逆転の6号2ランを放った。

初回、立ち上がりに苦しみ1点を失った田中将大を救う一発を放ったのは“相棒”だった。

0―1の2回。先頭の岡本が四球で出塁、5番・キャベッジが見逃し三振に倒れた後に打席に立った岸田は、巨人戦初登板となる相手先発左腕・高が投じた初球、144キロの真ん中に入って来た直球を力強く振り抜いた。打球が左中間スタンドぎりぎりに吸い込まれると、敵地マツダは騒然となった。

先発の田中将は前回21日のヤクルト戦（神宮）で5回81球3安打1失点の力投を見せ巨人移籍後初登板初勝利を挙げた4月3日の中日戦（バンテリンD）以来140日ぶりとなる今季2勝目を挙げ日米通算199勝目（日本121勝・米国78勝）を挙げた。野茂、黒田、ダルビッシュに続く史上4人目となる日米通算200勝を目指し中6日で上がった今季7度目の先発マウンド。初回に3安打を浴びて1点を失った。

▼岸田 次につなぐ気持ちでした。最高の結果になって良かったです。勝てるよう頑張ります。