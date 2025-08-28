◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、２年ぶり６勝目を狙う稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４をマークし、８アンダーで首位発進した。

１打差の２位には、ツアー未勝利の杉原大河（アイ・エー・エス・エス）。６アンダー３位には、ツアー２０勝の石川遼（カシオ）、同２勝の生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり、フリー）、出利葉（いでりは）太一郎（フリー）、池村寛世（ともよ、フリー）、古川龍之介（ゼビオホールディングス）、永野竜太郎（フリー）の６人が並んだ。

今季国内ツアー初出場となった平田憲聖（エレコム）は６８で１６位、香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）は１オーバーで９７位。前週覇者の小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）は７２で７６位につけた。

また、海外メジャーの全英女子オープンで初優勝した山下美夢有（花王）の弟、山下勝将（フリー）は７０で４１位。ツアーデビュー戦となった１３歳アマチュアの広橋璃人（宮城・上杉山中１年）は７６で１３０位と出遅れた。