タレント・ギャル曽根が中学生になった長男の姿を披露した。

２８日までにインスタグラムを更新し「めちゃくちゃ素敵な髪型にしてもらってるじゃないか」とヘアカット後の息子をアップ。「ありがとうございました 一丁前にコーヒーみたいなカップで緑茶飲んでます」とし、ハッシュタグで「＃息子＃中学生＃反抗期」と説明した。

さらさらの髪でお茶を飲む長男の横顔は、イケメンオーラが漂っている。フォロワーは「かっこいいじゃないですか」「息子さんカッコイイ」「イケてる」「息子ちゃんの髪型めっちゃカッコイイ」「カップの持ち方イケメン ポテンシャル高い」「きっとイケメンなんだろうなぁ〜」「めっちゃお洒落さん かっこいい髪型やし雰囲気も良い感じやん」と成長ぶりに驚いていた。

ギャル曽根は、テレビ制作会社勤務で「笑っていいとも！」「ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ」など人気番組を手がけた名城ラリータさんと２０１１年に結婚。１２年に長男、１６年に長女を出産し、２３年に次女が誕生した。夫も妻のインスタグラムやテレビ番組で度々顔出しをしており、「旦那さん相変わらずかっこいい」「ラリさん、髪長くなってたんですね ロン毛パパかっこいー」と反響を呼んでいる。