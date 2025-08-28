お笑いタレントの狩野英孝（43）が28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。人気漫画の実写版をオファーされても断る作品を明かした。

今回は「EIKOが決める！漫画・アニメのベスト3！！」と題して更新され、「好きな主人公」「好きなヒロイン」「好きな必殺技」それぞれのベスト3が発表された。

その中で「好きな主人公」2位に週刊少年ジャンプで連載された「るろうに剣心」の緋村剣心を挙げ、作品や主人公の特徴などを熱く語った。

すると、スタッフから「もし剣心役、狩野さんでって。ネットフリックスで」と、もしもオファーされた場合にどうするか聞かれた。これに狩野は「いやぁ…リアルに…断るなぁ」と拒否するとした。

その理由は「るろうに剣心はやっぱね、熱狂的なファンがいまだにいらっしゃいますし…。自分の体の衰えも知ってますし、アクションもできないし」と明かした。また「ちびまる子ちゃんで30年後の花輪くんとかだったら、パロディとして受けたいなとは思うけど…緋村剣心はさすがにな…」とハードルが高いとした。

さらにスタッフから「ラッキーマンは?」と好きな主人公3位に挙げていた作品を口にすると「ラッキーマン出ます!」と即答して笑わせた。