リトルミイと一緒にたこ焼き作り!?ムーミン80周年に貝印からかわいすぎるキッチンツールが新登場
2025年に小説出版80周年を迎えた「ムーミン」。世界中で愛され、幅広い世代に認知されているムーミンが、グローバル刃物メーカーの「貝印」とコラボ。料理するのが楽しくなるような、かわいいキッチンツールが発売された。
【画像】注目アイテム「たこ焼きセット(リトルミイ)」などムーミンのキッチンツールをもっと見る
■リトルミイと一緒にたこ焼き作りが楽しめる
貝印は刃物の町として知られる岐阜県関市に1908年に創業。包丁をはじめとする調理器具、医療用刃物やカミソリ、爪切りなどさまざまな商品を展開するグローバル刃物メーカー。今回、ムーミンコラボの新商品が13アイテム登場。かわいいだけじゃない、機能的で使いやすいキッチンツールだ。
一番の注目アイテムは「たこ焼きセット(リトルミイ)」(6050円)。リトルミイのきょうだいたちがデザインされた粉つぎ、粉ふるい、泡立て、ピック2本のセット。粉つぎは約40個分のたこ焼き生地が入る仕様で、たこ焼き器に生地を流し入れやすい注ぎ口が付いている。泡立てで生地を混ぜ合わせ、ピックで生地をまとめるまでこのセット1つでOKだ。
ピックの先はプラスチック製なので、ホットプレートに付属している、フッ素樹脂加工のたこ焼きプレートでも安心して使える。
このピックは単品販売(1100円)もあるので、家族分欲しい、タコパするときにみんなで使いたいという人は単品を追加することもできる。このかわいさなので、たこ焼きだけでなくピックとして使うのもアリ。
さらに、たこ焼き作りにおすすめの「たこ焼き油引き(リトルミイ)」(1760円)もセットで使いたい。キッチンペーパーを挟んで使う油引きでお手入れも簡単。
受け皿付きでテーブルで調理するときに、一時的に置いておけるのも便利。ほかのホットプレート調理でも活躍してくれそうなアイテムなので、たこ焼き以外にもぜひ。
■話題のマルチポットも気分が上がるムーミンデザイン
1台7役のぽってりとしたフォルムのマルチポット。煮る、ゆでる、沸かす、炊く、炒める、揚げる、和えるなど、いろいろな調理に大活躍の鍋は1つ持っているとかなり便利。
一人暮らしの人はもちろん、いくつも鍋を用意しなくていいので、スペパのよさも魅力。鍋の外側にはムーミンたちのシルエットがデザインされているので、調理中でもテーブルに置いても絵になる。鍋の内側はフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、扱いやすいのもうれしい。
■キュートなハンドルは吊るし収納がおすすめ
調理に欠かせない「お玉」や「ターナー」、「泡立て」などの基本のキッチンツール6アイテム(各1320円)はリトルミイをイメージした赤いハンドルがポイント。色だけでなく、よく見ると赤い部分はムーミンやしきがモチーフ。ムーミンやしきの窓がフック穴になっていて、吊り下げて収納できる。
このかわいさを際立たせるなら、並べて吊るし収納がおすすめ。調理中もこのぷっくりしたデザインのハンドルは持ちやすく、扱いやすい。お玉、ターナー、ビーターは鍋やフライパンのコーティングを傷つけないナイロン製なので安心。揚げ物のときに使うかすあげや、あくとり、泡立てとフルラインナップをそろえれば、調理もかわいさも万全！
フライパンもムーミンやしきモチーフの持ち手になっていて、こちらはブルーでそろっている。卵焼きはもちろん、お弁当作りなどちょっとした調理にも便利なのが「玉子焼き器(ムーミン)」(3300円)。
ほかにも、毎日の料理にぴったりで、一人暮らしの人にも使いやすい「フライパン20cm(ムーミン)」(3300円)や、炒め物やチャーハンなどにも使いやすい深さのある「炒め鍋24cm(ムーミン)」(4400円)と、これだけあれば困らないラインナップ。
とにかく軽くて、内側はフッ素樹脂加工がされているため、使いやすくて出番も多そう。IH、ガス、両方に対応しているのもポイント。こちらもムーミンやしきの窓がフック穴になっているので、吊るし収納も可能。
どれもこれも心をくすぐるキュートなアイテム。全部そろえたくなるデザインで、ムーミンファンはもちろん、キッチンでの時間をワクワクした気持ちで過ごせるようになるキッチンツールばかり。自分用はもちろん、ギフトとしてもおすすめだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
