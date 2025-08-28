おととい南陽市の山中で、男性に暴行を加え現金や運転免許証などを奪ったとして、２５歳と１８歳の男、そして１６歳の少年が強盗傷害の容疑で逮捕されました。(サムネは事件現場付近）

【画像】事件現場付近

３人は知人、友人の関係で、被害者の男性とは顔見知りだったということです。

逮捕されたのは寒河江市高屋の会社員の男（２５）と山形市の会社員の１８歳の男、そして自称山形市の建設作業員の１６歳の少年です。

男（２５）らは今月２５日の午後１１時５５分から翌日の午前１時１５分ごろまでの間、南陽市川樋の山の中で置賜地方に住む２０代の男性に暴行を加えたうえ、現金１万５０００円と運転免許証などを奪った疑いがもたれています。

男（２５）らは男性をハンマーや手足で複数回殴るけるなどしていて男性は全身打撲などのケガをしました。

認否について警察は捜査に支障があるとして明らかにしていません。

男（２５）らは知人、友人の関係で、被害者の男性とは顔見知りだったということです。

現場となった山には、被害者の男性と男（２５）らがそれぞれの車で向かったとみられています。

警察が詳しいいきさつなどについて調べを進めています。