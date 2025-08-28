子供たちの夏休みも残りあとわずかです。8月8日、記録的大雨の被害に見舞われた姶良市では子どもたちが新学期に向け気持ちを切り替えて夏休みの宿題などに励んでいます。



8月8日、記録的大雨に見舞われた姶良市加治木町。現在も通行止めとなっている国道10号の網掛橋では28日も、復旧作業が行われていました。



網掛橋の近くにある姶良市役所加治木支所には、誰でも利用できる学習スペースがあります。夏休みの自由研究に励む小学生の姿がありました。





(小学生)「Qどんな自由研究を？日本の昔の硬貨について調べています。おばあちゃんちで昔の硬貨を見つけて、気になったから調べてみました」(記者)今回の大雨については？(小学生)「大変だなと思いました。庭が水たまりだらけになっていました」こちらは、受験を控えている中学3年生。記録的大雨に見舞われた時にはさすがに勉強に集中できなかったようです。(中学生)「水害で勉強に集中できなかったです。交通とかでも結構、問題があったりして大変でした。夏休みが終わるのは寂しい。やり残したことも結構あって、切ない」(中学生)「受験生なので、このまま勉強しなかったらまずいと思ったので、勉強しにきました」快適な学習スペースがある姶良市役所加治木支所は、今週いっぱい宿題に励む子供たちが詰めかけそうです。