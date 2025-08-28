薩摩川内市では残り少ない夏休みを満喫する子どもたちの姿が見られました。



（仁田尾アナウンサー）

「子どもたちが浮き輪などを使って気持ちよさそうに泳いでいる。夏休み終盤を満喫しているよう」



こちらのプールには約400人が訪れ、家族連れや友達同士などで楽しんでいました。



（子どもたち）

「めっちゃ楽しい。楽しい」



中でも人気が高かったのはウォータースライダーです。最も長いものは100メートルを超えていて、スリルを求める子どもたちの列ができていました。





（男の子）「めっちゃ速かったです。速いから落ちたときにめっちゃ楽しい」（女の子）「くねくねしていて落ちたりするのが楽しい。夏休みに思い出つくれてよかったです」こちらのプールでは事故を防ぐためにスタッフで監視を徹底するほか、1時間に1回、休憩時間を挟み、 熱中症対策を呼び掛けています。（親子）「楽しかった。流れるプールもあっていろいろ楽しめるなと思います」（親子）「楽しいです。毎年来ています。やっぱり流れるプールが楽しいみたいで3種類あるスライダーも凄く楽しんで毎年滑っています」夏休みもあとわずか。子供たちは楽しい思い出を作っていました。