¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´Ä¶±øÀ÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¹ñºÝÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8·î5Æü¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¾òÌó¡×ºöÄê¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÀ¸»ºÎÌ¤Îµ¬À©¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤«¤É¤¦¤«¤À¤Ã¤¿¡£EU¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¤·¤ç¹ñ¤ÏÀ¸»ºÎÌµ¬À©¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê°ìÊý¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÀÐÌý¤Î»º½Ð¹ñ¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤âº¬¶¯¤¯¡¢·ë¶É¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Æ¹ñ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î±Æ¶Á¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼«Á³´Ä¶Ãæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÏºÙÊÒ²½¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿´Â¡¤äÇÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ÍÂÎ¤Ë¤â¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø¤Î¹âÅÄ½¨½ÅÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ë¸¦µæ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÊñÁõÍÆ´ï¡¢²½³ØÁ¡°Ý¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó4²¯¥È¥ó°Ê¾å¤â¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¸¶ÎÁ¤ÎÀÐÌý¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È»º½ÐÎÌ¤Î8¡Á10¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤äÊªÍýÅª¤Ê¾×·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÙ¤«¤Ê·çÊÒ¤ËºÕ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£·ë²Ì¡¢5Ð°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÇÇ¯´Ö170Ëü¥È¥ó¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬ÇÑ´þÊª½èÍý¤ò¤â¤ì´Ä¶Ãæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î³¤ÍÎ¤ä²ÏÀî¡¢ÅÚ¾í¡¢Âçµ¤Ãæ¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÅÔ»Ô°è¤Û¤É¡¢´Ä¶Ãæ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÎÌ¤ÏÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿ËàÀî¿å·Ï¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó72¥È¥ó¡¢ÍäÀî¿å·Ï¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó92¥È¥ó¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤¬²ÏÀîÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²¿¤â´Ä¶Ãæ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÙ¡¢ÂÛÈ×¡¢¿´Â¡¤Ê¤É¡¢¥Ò¥È¤ÎÂÎÆâ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¡´ï¤ä·ì±ÕÃæ¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÍÂÎ¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë·ÐÏ©¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¿©´ï¤Ç¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¿©´ï¤ÎÈùºÙ¤Ê¾®ÊÒ¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ä¡¢²ÏÀî¡¦³¤ÍÎ´Ä¶Ãæ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Àµû²ðÎà¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê³°¤Ë¡¢Âçµ¤Ãæ¤ä°ûÎÁ¿åÃæ¤Ç¤â¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¸¡½ÐÎã¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿ÍÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡ÈÅº²ÃºÞ¡É¤¬·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¡Ä¡Ä
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë°å³Ø»ï¡ÈThe New England Journal of Medicine¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ìÃæ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿±Ö³Ø¸¦µæ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬ÂÎÆâ¤Ç°ÛÊª¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î±ê¾É¤¬¿´Â¡¤äÇ¾¤Î·ì´É¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿ÍÂÎ¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¡ÖÊªÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¡×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊÃæ¤Ëº®¤¼¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ³²¤Ê²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤ë¡Ö²½³ØÅª¤Ê±Æ¶Á¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊÃæ¤Ë¤Ï¡¢²Ã¹©¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë²ÄÁººÞ¤äÀ½ÉÊ¤òÇ³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÆñÇ³ºÞ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅº²ÃºÞ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÌó4²¯¥È¥óÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó2800Ëü¥È¥ó¤¬Åº²ÃºÞ¤È¤µ¤ì¡¢²ÄÁººÞ¤äÆñÇ³ºÞ¤¬¤½¤Î75¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¶Ê¼Ô¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¡¢½ÁÇ·ÏÆñÇ³ºÞ¤Î½ÁÇ²½¥¸¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¨¡¼¥Æ¥ëÎà¡ÊPBDEÎà¡Ë¤ä¥Ø¥¥µ¥Ö¥í¥â¥·¥¯¥í¥É¥Ç¥«¥ó¡ÊHBCDÎà¡Ë¡¢²ÄÁººÞ¤Î¥Õ¥¿¥ë»À¥¨¥¹¥Æ¥ëÎà¤ä¥Ó¥¹¥Õ¥§¥Î¡¼¥ëA¡ÊBPA¡Ë¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¤ÎUV-P¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¤Î¥Î¥Ë¥ë¥Õ¥§¥Î¡¼¥ëÎà¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤é¤Î²½³ØÊª¼Á¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤È¹½Â¤¤Î°ìÉô¤¬Îà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤ËËÜÊª¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¡È¿¿»÷¡É¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÆâÊ¬Èç¤«¤¯ÍðºîÍÑ¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤ËÅº²ÃºÞ¤ò¿ÍÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤ä¥Ò¥È¤ÎÂÎÆâ¤ÇÀ¸¿£¡¢À®Ä¹¡¢¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½¤äÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤Ê¤É¤Ë¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
