和のテイストが光る！大人も楽しめる【グリーンハウス】の流しそうめん器がAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


家族や友人と流しそうめんで盛り上がろう! おうち時間に最適! 手軽に楽しめる流しそうめん器。ひんやりおいしく、大人向けのシンプルなそうめん器。涼しげな透明感のある器、ナチュラルな木目の薬味トレイでおしゃれに盛り付け! どんな食材もおしゃれに見せてくれる木目調トレイにはたくさんの薬味を乗せることができる。そうめんだけでなく、野菜やフルーツもひんやり流れて楽しい! パーティもよりたのしい雰囲気に。本体も細かく取り外し可能なのでお手入れも簡単。乾電池で動くのでコードレス、ご自宅はもちろんアウトドアやBBQなどの屋外にも手軽に持ち運べる。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


涼しげな透明ボウルと木目調の薬味トレーが組み合わさったデザイン。シンプルで上品な雰囲気を演出する。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


電池式のコードレスタイプで、屋内外を問わずどこでも楽しめる。軽量で持ち運びも簡単な構造になっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


取り外し可能な薬味トレー付きで、盛り付けも楽々。薬味やトッピングを美しく並べるのに便利。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


パーツは細かく分解できるため洗いやすく、メンテナンスも簡単。コンパクトで省スペースな設計も魅力。