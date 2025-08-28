木目調がおしゃれ！夏のひとときを涼しく演出する【グリーンハウス】の流しそうめん器がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
和のテイストが光る！大人も楽しめる【グリーンハウス】の流しそうめん器がAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
家族や友人と流しそうめんで盛り上がろう! おうち時間に最適! 手軽に楽しめる流しそうめん器。ひんやりおいしく、大人向けのシンプルなそうめん器。涼しげな透明感のある器、ナチュラルな木目の薬味トレイでおしゃれに盛り付け! どんな食材もおしゃれに見せてくれる木目調トレイにはたくさんの薬味を乗せることができる。そうめんだけでなく、野菜やフルーツもひんやり流れて楽しい! パーティもよりたのしい雰囲気に。本体も細かく取り外し可能なのでお手入れも簡単。乾電池で動くのでコードレス、ご自宅はもちろんアウトドアやBBQなどの屋外にも手軽に持ち運べる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
涼しげな透明ボウルと木目調の薬味トレーが組み合わさったデザイン。シンプルで上品な雰囲気を演出する。
電池式のコードレスタイプで、屋内外を問わずどこでも楽しめる。軽量で持ち運びも簡単な構造になっている。
取り外し可能な薬味トレー付きで、盛り付けも楽々。薬味やトッピングを美しく並べるのに便利。
パーツは細かく分解できるため洗いやすく、メンテナンスも簡単。コンパクトで省スペースな設計も魅力。
