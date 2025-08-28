児童生徒の不登校の切っ掛けともなる夏休み明けを前に、石川県の馳知事は28日、県が取り組む不登校の対策を説明しました。



28日に開かれた知事会見。

石川県・馳 浩 知事：

「3つの方針のもと、誰一人取り残されない学びの保障を実現します」



馳知事が説明したのは、石川県が取り組んでいる不登校対策について。

石川県内の不登校の児童生徒数は、すべての年代で増加傾向が続いています。



2023年度は4054人と、わずか5年で2倍以上に増えていて、現在は、25人に1人が不登校の状態となっています。





この日の会見で馳知事は、県が取り組む不登校対策の3つの方針を説明しました。

児童生徒すべての学び場を確保する、小さなSOSを見逃さない、学校を安心して学べる場所に



この3つの方針に基づいて作成された保護者のための支援ガイドには、取り組みのより詳細な進め方や、相談窓口の連作先なども盛り込まれています。



石川県・馳 浩 知事：

「相談支援をしてますから、ぜひお問い合わせをいただきたいと思いますし、またチームで取り組まなければなりません。早期発見、早期対応、継続した対応等、複合的な部署による対応(が必要)」

不登校児童生徒の保護者のための支援ガイドは、石川県教育委員会や各学校のホームページで公開されています。