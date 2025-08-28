2025年夏をさらに燃え上がらせるべく、Petit Brabanconによる対バンシリーズ＜CROSS COUNTER -02-＞が9月5日の東京・Zepp DiverCity公演より開幕となる。＜CROSS COUNTER -02-＞は東名阪2公演ずつ、各地1公演は対バン形式で行われるもの。9月5日の東京・Zepp DiverCityに凛として時雨、9月14日の名古屋 THE BOTTOM LINEにSiM、9月21日の大阪 GORILLA HALL OSAKAにSable Hillsのゲスト出演が決定している。これまでPetit Brabanconはパンク／ラウドシーンの猛者たちと死闘を繰り広げてきたが、今回の凛として時雨の出演に驚きと喜びを覚えた人は多いはずだ。





両バンドから、yukihiro (Petit Brabancon, L’Arc-en-Ciel, ACID ANDROID, geek sleep sheep)と、345 (凛として時雨, ti-ti.uu, geek sleep sheep)による対談が実現した。geek sleep sheepのリズム隊としてもお馴染みの二人のトークは、互いの近況報告から始まり、この夏の過ごし方やフェイバリット、音楽家ならではの双方の共通点に至るまで、多岐に広がっていった。345持参のクッキーを食べつつ、至ってナチュラルで穏やかな空気に包まれながら。

また、geek sleep sheepは10月から1年ぶりのツアー＜tour confusion bedroom 2025＞にて東名阪を巡ることも決定している。Petit Brabancon × 凛として時雨の対バン相手として、geek sleep sheepのメンバーとして、二人が語り合ったスペシャルでロングなトークの一部始終をお届けしたい。

◆ ◆ ◆

■できれば外に出たくないですよね（笑）

■夏らしいことは一切してないような気がします

──9月5日にはPetit Brabancon主催対バンシリーズ＜Petit Brabancon CROSS COUNTER-02-＞で凛として時雨との共演があり、また10月からはお二人が在籍するバンドgeek sleep sheepの約1年ぶりのツアー＜tour confusion bedroom 2025＞がスタートします。本日はライヴのお話も伺いつつ、近況についてお聞きしたいと思ってます。まず、お二人は今日、久々にお会いするということですが。

yukihiro：そうですね。

345：今年1月のL’Arc-en-Cielの東京ドーム公演を観に行った以来ですよね。

──8ヵ月ぶりですか。この夏の過ごし方なども聞かせてもらえればと思っているのですが。もう8月も終わろうというところで、まだまだ猛暑が続いていますが、2025年の夏はどうでしたか？

345：7月は凛として時雨の制作で、TKとロンドンに行っていました。一週間くらいいたのかな。

yukihiro：スタジオを出てどこかに行くとか、買い物をしたり、ライヴを観に行ったりとかはしたの？

345：帰る日にちょっと行ったくらいで、ずっとホテルとスタジオの行き来だけでした。

──yukihiroさんはどんな夏になりましたか？

yukihiro：7月1日にACID ANDROIDのアルバム『fade into black cosmos』の作業がすべて終わって、8月頭のライヴの準備をしていたり。Petit Brabanconの曲作りもしていました。

▲yukihiro (Petit Brabancon)

──二人ともスタジオにこもっていた夏のようですね。

345：暑いですからね。できれば外に出たくないですよね（笑）。夏らしいことは一切してないような気がします。

yukihiro：夏になったらこれやるとかはないの？

345：ただただ、早く過ぎ去ってほしいと願ってるくらいです（笑）。洗濯物が早く乾いていいなって思うぐらいで。yukihiroさんは夏のレジャーはするんですか。

yukihiro：やらないですね……。

──スタジオでの制作やリハーサル以外のところで、音楽を聴いたり、映画を観たり、ハマっているドラマなど、インドアな楽しみはありますか？

345：観てるドラマ……いま、『相棒』しか出てこなかった（笑）。

yukihiro：『相棒』って今もやってるの？

345：今はやってないんですけど、秋からまた新シーズンがはじまるんじゃないでしょうか……。

──『相棒』を繰り返し観ていたわけではなく。

345：はい（笑）。ドラマって聞かれたので頭に浮かんだだけで。あとは最近というより、ここ数年ハマっているものとして、趣味でチェロを習ってまして。それもあって最近オーケストラとか、いろいろ観に行きました。

▲345 (凛として時雨)

──チェロは何がきっかけで習い始めたんですか？

345：チェロは、ソロ活動をしているときにサポートしてくれたチェリストの方の演奏と音が本当に素敵だなと思って、3年くらい憧れて、自分も始めたんです。楽器を買うというところからなので、始めるのにも勇気がいるっていうのもあって。

yukihiro：チェロを買わなきゃいけないんだもんね。

345：せっかく始めるなら買ったほうがいいかなと。

──チェロを始めたことで、ベースへのフィードバックなどはありますか？

345：まだわからないんですけど、表現の部分では影響はあるかもしれませんね。いい刺激になっています。舞台で表現している人たちを観ると感極まるものが、いろいろな瞬間にあるので。

──345さんはもともと吹奏楽部に所属していたそうで。

345：はい。なのでもともとクラシックに触れる機会は多かったと思います。

──yukihiroさんはこの夏、音楽、映画、ドラマなどはどうでしたか？

yukihiro：BUCK-TICKのライヴ(＜BUCK-TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA＞）を観に行ったくらいですかね。なにしてたかな……ギターを買ったりはしてましたけど。

345：サンレコの表紙(『Sound & Recording Magazine』10月号)のギターですか？ あれめっちゃカッコいいです。

▲yukihiro (geek sleep sheep)

yukihiro：実はあの他に、もう1本買っちゃいました。お世話になってるお店の方から「新入荷したものがあるんです」っていう連絡がきて、それもカッコよかったんだよね。

345：どんなギターを買われたんですか？

yukihiro：サンレコの表紙で持ってるギブソンのES-355と、フェンダーのテレキャスターですね。

──ちなみに、セミアコの王道モデルES-335ではなく、その上位機種として装飾も豪華仕様なES-355を選ばれたのは？

yukihiro：ES-355はルックスです。

──yukihiroさんがお持ちのレスポールも、やはりスタンダートの上位機種のカスタムがほとんどですよね。

yukihiro：そうですね。でも今はまたスタンダードがほしくなって探しています。

345：もう買うものも決まっている感じですね（笑）。

yukihiro：デジマートを毎日チェックしています。

345：デジマートとか永遠に見ちゃいますよね。楽しいですね、楽器は。

yukihiro：楽器屋に見に行ったりするのも楽しいですよね。実は少し前にベースも買ったんですよ。

345：そうなんですね！ 弾きに行きます。

▲345 (geek sleep sheep)

yukihiro：うん、ぜひ弾いてください。ACID ANDROIDのレコーディングで自分で弾いたものを使ったこともあったので、お店の方に「いいベースが入ったら紹介してください」とお願いしていたんですけど、それから1年くらい経った頃に「入りました」って連絡をいただきました。

345：どんなベースを買ったんですか？

yukihiro：フェンダーのプレシジョンベースです。最初はジャズベースを買おうと思ってたんだけど、見てるうちにプレベのほうがカッコいいと思うようになって。お店に観に行ったらカッコよくて音もよかったので。

345：ベースを買うときは、自分で試奏もするんですか？

yukihiro：お店の人に弾いてもらったり、自分でも弾けるフレーズを弾いてみたりする感じ。ギターとか買うときも、パワーコードを鳴らしてみたり、ACID ANDROIDのフレーズを弾いてみたりして、試奏もして買っているけど、だいたい初見の印象で決まってる気がします。

345：楽器は見た目大事ですよね（笑）。入り口はやっぱりそうなんですよ。

──これだけ知識も経験も豊富な著名ミュージシャンの方々でも、見た目からなんですね。

yukihiro： これカッコいいなっていうのは大事です。

■プチブラと時雨は初の対バンですけど

■いつか一緒にできないかなと思い合っていた

──ちなみに、ACID ANDROIDのベースはシンセベースがほとんどだと思ってましたが、生ベースも使ったことがあるということですか？

yukihiro：ACID ANDROIDでは1曲しかないんですけどね。打ち込みを始めた頃は、シンセベースとして耐えうるようなシンセを持ってなかったので、自分で弾いたベースフレーズをサンプリングしてシーケンサーで鳴らしてたりしていたんですよ。

──Roland MC-500 MK-IIを使っていた当時、テンキーで数値を打ち込んでいたという話を思い出します（笑）。

yukihiro：サンプリングして、実際にはプレイできないようなフレーズを組んだりするのは楽しいですからね。

──ACID ANDROIDに1曲あるという生ベースとは？

yukihiro：「unsaid」(2002年発表『acid android』収録曲)です。実はこの曲は、20代の頃に僕が弾いたベースがそのまま入っているんです。ギターもそうですね。あの曲を作った当時の自分が弾いたギターやベースを、今もライヴで演奏するときのオケで使っています。ラルクに入る前に作っていた曲ですね。

345：そうだったんですね！

──ACID ANDROIDは、ライヴで披露するたびに楽曲アレンジを変えたり、新たな音に差し替えたり、既存曲がどんどんアップデートされていきますが、「unsaid」はどうして当時のベースやギターがそのまま残っているんですか？

yukihiro：フレーズがもう完成しているんですよ。一度、弾き直してみたことがあるんですけど、その感じにはならなかったんです。

345：ありますよね、そういうこと。レコーディングでプリプロの音を超えられないみたいな。

yukihiro：そうそう。あの当時持っていたサンズアンプを使って、サンプラーにラインで繋いで弾いて録った音なんだけど。なんか完成しているんだよね。

──345さんも「楽器は見た目大事ですよね」と頷いていましたが、楽器のルックスっていうのはやはり大事ですか？

345：私は楽器というもの自体に魅力を感じてて。楽器を愛でるのが大好きなんです。オーケストラを観に行っても、いろんな楽器の細かいところばかりに目が行っちゃう。それは昔からで。子どもの頃からピアノ内部の弦とか見るのが好きでしたね。

yukihiro：かなりマニアックな視点だね（笑）。

345：（笑）。チェロも見た目にすごく惹かれますね。チェロを始めてみたものの、すごく難しくて上達スピードがかなりゆっくりで、ギターとかベースはもっと手軽にみんなが楽しめるように生まれたんじゃないかなって思うくらいです（笑）。ギターとかベースにはフレットがあったり、圧倒的に弾きやすいですよね。

──チェロはなかなか思った音が出ないような感じですか？

345：思った音は出ないですし、それ以前に押さえるのが大変だし、弓を扱うのも大変で。ベースを始めたときやピアノを始めたときよりも進みがだいぶ遅いというか、難しい楽器だなと思いますね。年齢を重ねたこともあるかもしれないですけど（笑）。でも、それ以上に魅力的な楽器ですね。

yukihiro：チェロももうひとつほしいな、とか思うようになったりするものなの？

345：はい、ちょっとあるんです。

yukihiro：やっぱりあるんだね。

345：始めたときは全然弾けない状態で入手したけど、少し弾けるようになってきたら、弾きやすさだったり音の違いだったり少しずつ分かってくるので。私は手が小さいので、ネック幅とか厚みが若干違うだけですごく押さえやすくなったりしますね。

──チェロが弾けるようになったらこうしたいとか、自分の作品でチェロを弾きたいとか、何か目標は立てているんですか？

345：すごく歳を重ねたときに、アマチュアのオーケストラとかで弾いてみたいですね。20年後くらいを目指して、頑張ります（笑）。

──（笑）。楽器は充実していたようですが、映画などはどうですか？

yukihiro：少し前ですがガンダム(『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』)は観に行きましたね。あとはSF映画とかが好きなので、そういうものはいい音で観たいし、スケール感も違うのでなるべく映画館で観たいんですけど、なかなか時間が作れなかったりします。だいぶ前ですけど、『エイリアン：ロムルス』とかも観たいと思ってたけど、気づいたら終わっちゃってたし。今待ってるのは『DUNE』の新作かな。

──345さんはご自分の中で強く残っている映画とか、こういうテイストの作品が好きというのはありますか？

345：私はあまり心を掻き乱される映画が得意じゃないんですが、映画ってだいたいそういうものじゃないですか（笑）。窮地に陥るようなシーンとか、心がざわざわするのがいつからか苦手になりましたね。

yukihiro：（笑）。

345：北欧が好きなんですけど、『かもめ食堂』とかああいう何も起こらない淡々とした日常を描いた作品が一番好きなんです。

yukihiro：『ミッドサマー』とか観てほしいな。たぶん最悪な気分になると思うけど。

345：立ち直れなくなりそうです（笑）。

▲yukihiro (Petit Brabancon)

──そんなインドアな夏を経て、Petit Brabanconも凛として時雨もgeek sleep sheepもライヴやツアーの予定がありますが、まずは9月5日のPetit Brabanconと凛として時雨との対バンライヴ＜Petit Brabancon CROSS COUNTER-02-＞東京公演です。ここでしか観られないライヴになりそうですが、yukihiroさんは凛として時雨との対バンは、これまでありましたか？

345：時雨との対バンは、ACID ANDROIDではありましたよね。

yukihiro：そのときは対バンというよりも、スマッシング・パンプキンズのオープニングアクトとしての共演だったんですよね (2010年 / ＜SUMMER SONIC EXTRA＞)。

345：それ以来ですね。

──時を経て、今回はPetit Brabanconとの対バンですから、また違った1日になりそうですね。

yukihiro：そうですね。両バンドとも絶叫して、絶叫して、という。

345：絶叫の連続になりそうです（笑）。でも本当にどうなるのか、すごく楽しみです。

yukihiro：プチブラと時雨は初の対バンですけど、以前からいつか一緒にできないかなと思い合っていた感じかな。

345：そうなんです。なかなかタイミングが合わなかったんですけど、お互いがお互いを気にしていたというか（笑）。ようやく実現する対バンでもあるんです。

──345さんは、Petit Brabanconのライヴは？

345：もちろん何回も観てます。もう、音の塊みたいな。畳み掛けてくるような感じがめちゃくちゃあって。yukihiroさんは観るたびにドラムがパワーアップしてますよね。L’Arc-en-Cielで観る大きなスケールも好きなんですけど、ライヴハウスでよりダイレクトに、音に打たれ続けるっていうのが最高で。

yukihiro：時雨は、もう何か決まってることはあるの？

345：まだ何も決まってないんです。

▲345 (凛として時雨)

──対バンだからこその相手を意識したセットリストなどもあるんですか？

345：考えているかもしれないですね。今回はどうするんだろう？

yukihiro：だいたいはTKが考えるの？

345：大まかにリハの前にみんなが意見を出し合いつつ決めて、でもリハに入って変わることが多いですね。実際やってみて曲の繋がりとか流れとかありますから。プチブラとやるということでどうなるのか、もしかしたら本当にずっと絶叫してる曲になるかもしれないですね（笑）。

──Petit Brabanconはどのようにセットリストを決めるんですか？

yukihiro：最近は、スタッフの人が最初にたたき台を作って、そこにメンバーの意見が入っていって。で、リハーサルをやって、やっぱりだいたい変わるという感じですね（笑）。

──今回の＜CROSS COUNTER-02-＞では、東京公演に凛として時雨、名古屋公演にSiM、大阪公演にSable Hillsが対バン相手として参加しますが、バンドによってセットリストを変えたりするんですか？

yukihiro：まだそこまで曲数もないので、いろいろ贅沢を言ってられないというのもあるんですけど（笑）。そのなかで曲は絞られてきて、それが対バン用になるのかなという感じですかね。ワンマンだったらもう少し幅を持たせたような曲調を入れたり、そういうセットリストになっていくので。

345：なので、観に来ないとわからないということですね（笑）。ライヴはやっぱり会場で観てほしいですよね。

■geekは一番気軽にやれている感じ

■すごくバンドっていう感じがします

──そして10月にはgeek sleep sheepの東名阪ツアー＜tour confusion bedroom 2025＞が行われます。こちらもそろそろいろいろ考え始める時期ですかね。

yukihiro：いろいろ準備中というところですね。

──1年ぶりのツアーですが、新曲も増えたりしそうな感じですか？

yukihiro：曲作りに関しては百々(和宏 / Vo, G)さんに任せきりな感じになっちゃってて申し訳ないんですけど。出してくれたらいいなと思っています。僕も時間があったら、作れたらいいなと思っています。あと、実は今、Pearlにお願いをしてドラムセットを作ってるんですよ。

345：geek用にですか！ どんな感じのものですか？

yukihiro：このツアーが初披露になりますね。

345：早くリハに入りたいです（笑）。結構セッティング自体変わるんですか？

yukihiro：昨年ライヴをやって“geek用のセットを作ってみたいな”と思ったんですけど、最初に思ったのは色ですね。今はマットブラックのドラムセットがメインなんですけど、geekのステージを見ていたら、マットブラックじゃなくてもいいかなと思って。そこをきっかけにまずはカラーリングの話からPearlと相談を始めました。

▲yukihiro (geek sleep sheep)

──黒や白ではないとしたら初ですかね。事件です。

345：(前のめりで話を聞きつつ)いろいろ想像が膨らみますね！ 音とかも変わりますよね。

yukihiro：使っている木の種類とかは一緒にしているけど、深さとかは変えています。シンバルはこの間試奏して、ある程度決め込んだんだけど、実際に組んでみてどうなるかなっていうところかな。

345：ますますリハが楽しみになってきました。

──今回のgeek sleep sheepのライヴはどんなことを楽しみにしてほしいですか？

yukihiro：新曲を演奏できたらいいなと思っているので、百々さん！っていう感じです（笑）。

345：ここにいない百々さんに（笑）。新曲ができたらいいですよね。

──これまでの曲たちもまたブラッシュアップされるところもありそうですか？

yukihiro：そうですね。久々のライヴとなると、当時やっていたことを忘れてるんですよね。

345：忘れちゃいますよね。

yukihiro：作品を聴き直すと、“このときいろいろやろうとしてたんだな”っていう痕跡が見えて面白いですね。“なんでこんなことしてたんだろう”と、いろんなことが掘り起こされて、それを今どうやろうかと考えてたりしますね。

345：機材とかも変わっていくので、音の出し方とか“これどうしようかな”とかもいろいろ考えますね。“これ、歌いながら弾いてたっけな？”とかもありますし（笑）。

▲345 (geek sleep sheep)

──geek sleep sheepというバンドは、お二人の中でどういう場になっていますか？

yukihiro：悪い意味ではもちろんなくて、一番気軽にやれている感じはありますね。

345：はい、安心する感じがあります（笑）。

yukihiro：とりあえずスタジオに入って、音を出して、やれるなっていう感じになるというか。「ライヴのリハやりましょうか」って始めて、ライヴやって、ああそうだってなって（笑）。

345：なりました（笑）。

yukihiro：っていうのを繰り返しているんですけど、そういうのも楽しいというか。それで「じゃあ、またやろう」ということになる感じですかね。

345：すごくバンドっていう感じがしますよね、geekは。それぞれのパートの持ち味みたいなものを出しつつ、geekの感じも出しつつ、というのができているバンドだなって思います。

──それこそバンドの醍醐味ですね。

yukihiro：geekは始めた当初から、レコーディングも「じゃあ始めましょう」って3人で入って、「録れたー」っていう感じをずっとやっているので（笑）。それが今も続いているんですよね。それができているのがいいのかなって思いますね。

──3人の関係値もいいんでしょうね。バンドに対してのフィーリングが合っているという。

yukihiro：そうですね。ライヴをやらない時期を経て、改めて3人でリハに入ったんですけど、geekやってるなって感じだったんですよね。

345：そうでした。

▲百々和宏, a.k.a. ロッカーの鑑 (geek sleep sheep)

──新たなドラムセットでのライヴになるということで、ツアーも楽しみです。本日はここにいらっしゃいませんが、百々さんには、曲作りの他に何か要望はありますか？

yukihiro：百々さんはカッコいいですから、そのままで全然いいです。もっとカッコつけてくれてもいいくらいですけど。

345：何やってもさまになりますからね。

──ちなみに、今回345さんにおすすめのお菓子を持ってきていただいていますが、紹介してもらってもいいですか？

345：これはyukihiroさんと百々さんにもあげたことがあるんですが、私がたまらなく好きなPOMOLOGYというところのクッキーです。私、クッキーが好きなんですけど、やっと出会えたというか、これが私が求めていたクッキーだなというものをお持ちしました。

yukihiro：どういうところが求めていたものだったの？

345：食感ですかね。味も好きです。なかなか買いに行くタイミングがないのですが、1ヶ月に一回くらいは“あのクッキーが食べたい”ってなりますね。なので今日、久々に持ってきました。

──常においしいクッキーをリサーチしているんですか？

345：いや、そこまでの熱量はないんです（笑）。私、音楽以外は本当に熱量が低めなんですよ。ただ、お気に入りが見つかると嬉しい、みたいな。

▲geek sleep sheep

──geek sleep sheepでは、お二人ともお酒を飲まない甘党という感じですかね。

yukihiro：お酒を飲むのは百々さんだけです。百々さんは甘いものを食べないんですよね。たまーに“どんな感じかな”ってつまんでいる雰囲気はあるけど、お菓子を積極的に食べたりはしてないもんね。

345：リハの休憩中もタバコとコーヒーという感じで、イメージ通りです（笑）。

yukihiro：ロッカーの鑑ですね。またこのバンドでツアーができるのは嬉しいです。まずは時雨との対バンだね、よろしくね。

345：はい！楽しみにしています。

取材・文◎吉羽さおり／梶原靖夫(BARKS編集長)

撮影◎岡田貴之 (geek sleep sheep / live)

■対バンシリーズ＜Petit Brabancon CROSS COUNTER -02-＞

【東京】

9月05日(金) Zepp DiverCity(TOKYO)

open18:00 / start19:00

※Guest：凛として時雨

【愛知】

9月13日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINE

open16:45 / start17:30

※Petit Brabancon Only

9月14日(日) 名古屋 THE BOTTOM LINE

open16:45 / start17:30

※Guest：SiM

【大阪】

9月20日(土) GORILLA HALL OSAKA

open 16:45 / start 17:30

※Petit Brabancon Only

9月21日(日) GORILLA HALL OSAKA

open 16:45 / start 17:30

※Guest：Sable Hills

【東京】

9月25日(木) Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

※Petit Brabancon Only ▼チケット

一般スタンディング：6,500円

※税込・整理番号付・D代別

一般スタンディング(オリジナルTシャツ付)：10,000円

※税込・整理番号付・D代別

U-30スタンディング：5,000円

※税込・整理番号付・D代別

※U-30チケットは対バン公演のみ

一般発売：https://eplus.jp/pb/

■geek sleep sheep＜tour confusion bedroom 2025＞

10月08日(水) 愛知・名古屋JAMMIN’

open18:00 / start19:00

10月10日(金) 大阪・Yogibo META VALLEY

open18:00 / start19:00

10月14日(火) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

▼チケット

￥6,800 (tax in)

※all standing

■＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025＞

10月30日(木) 北海道・札幌ペニーレーン24

open18:15 / start19:00

11月03日(月/祝) 東京・Zepp Haneda

open17:00 / start18:00

11月12日(水) 愛知・Zepp Nagoya

open18:15 / start19:00

11月24日(月/祝) 石川・金沢EIGHT HALL

open17:15 / start18:00

11月28日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside

open18:15 / start19:00

11月30日(日) 福岡・Zepp Fukuoka

open17:15 / start18:00

12月06日(土) 広島・広島 CLUB QUATTRO

open17:15 / start18:00

12月07日(日) 香川・高松オリーブホール

open17:15 / start18:00

12月12日(金) 宮城・仙台Rensa

open18:00 / start19:00

12月27日(土) 東京・日本武道館 Tornado in Budokan

open17:00 / start18:00

▼チケット

●北海道・石川・広島・香川公演

スタンディング(整理番号付) \6,500

●東京(11/3)・愛知・大阪・福岡公演

スタンディング(整理番号付) \6,500

2F指定席 \7,500

●12/27日本武道館公演

指定席 ￥8,800(税込)

指定席高校生以下学割 ￥4,900(税込)

関連リンク

◆Petit Brabancon オフィシャルサイト

◆Petit Brabancon オフィシャルX

◆Petit Brabancon オフィシャルInstagram

◆Petit Brabancon オフィシャルFacebook

◆Petit Brabancon オフィシャルYouTubeチャンネル

◆凛として時雨 オフィシャルサイト

◆凛として時雨 オフィシャルX

◆凛として時雨 オフィシャルInstagram

◆凛として時雨 オフィシャルTikTok

◆geek sleep sheep オフィシャルサイト

◆geek sleep sheep オフィシャルFacebook

◆geek sleep sheep オフィシャルX