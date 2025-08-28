お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。8月26日の放送には、ウエストランドの井口浩之と河本太がゲスト出演。自身のアルバイト経験や、パーソナリティとの思い出話などを広く語った。

ゲスト・ウエストランドの二人は、マシンガンズとは以前から深い親交がある。

番組コンセプトにちなみ、自身のアルバイト経験について問われると、河本は「滝沢さんの影響が大きい」「滝沢さんのおかげで、出ていった嫁と子どもが帰ってきた」と語る。

河本「仕事もなく、アルバイトもろくにしないで遊び歩いていたら、嫁と子どもが出てっちゃったんです。嫁は初め『芸人を辞めるなら帰る』と言ってたけど、滝沢さんがゴミ清掃員として正社員になった話を知って『正社員になるなら帰ってもいい』って言ってくれた。それでご縁のあった内装会社でお世話になることになり、嫁にも帰ってきてもらえました」

それまでのアルバイトでも、「飲食と接客は避けてきた」という河本。

就職した内装業に加え、ラブホテルの清掃員をはじめとした、あまり人と会話をしないアルバイトを渡り歩いてきた。

滝沢「話したくないの？」

河本「話したくないっていうか……おしゃべりと人前が苦手なんで」

井口「だとしたら芸人が一番向いてないんだよ！」

一方の井口は、相方が苦手としてきた飲食や接客のアルバイトが得意。長らく居酒屋で働いていたという。

西堀「信じられないな……（客と）ケンカになるだろ？」

井口「ケンカになりますけど、そのくらいやらないと。酔ってる人がいっぱいくるし、本当に忙しいから」

アルバイト経験をもとにしたネタは、テレビの仕事にも繋がった。

芸人としての知名度が上がってからも、アルバイトは続けていたという。

井口「いいともに出演したあと、居酒屋にバイトに行くんですよ」

西堀「頭バグんない？ タモリさん見たあとにバイトするんだろ？」

井口「バグりますよ。ライブで出待ちの女子大生が『本物ですか……？』って緊張してるのに、そのあとバイトに行くと同じくらいの女子大生に『やってくださいよ！』って怒られたりする」

西堀「知ってる人にとってはすごい二人なんだけど、知らない人にとってはただのうるさいフリーター（笑）」