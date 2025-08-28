高知県中土佐町では、今の時期にしか味わえない高知の味覚・メジカの新子が旬を迎えています。新子を味わうため、大正町市場には長い行列ができています。



8月28日午前6時半頃、中土佐町の久礼漁港では27日に水揚げされたカツオの競りが行われました。



水揚げされたカツオは約1.8トンで、15人ほどの仲買人が次々とお目当てのカツオを競り落としていました。

なかとさ観光協会によりますと、カツオの漁獲量は7月は例年と比べて少なかったものの、8月に入り安定しているということです。





中土佐町では、この時期、カツオ以外にも旬の味が楽しめます。それがピチピチとして艶のあるメジカの新子。メジカの新子はマルソウダガツオの生後1年未満の幼魚で、8月上旬から9月下旬の短い期間にしか出回らないこの時期ならではの味覚です。久礼大正町市場には、朝早くから新子を目当てに県内外から多くの人が訪れ長い行列ができていました。市場内の「メジカ横丁」には4つの小屋が並び、今年は8月9日からメジカの新子を販売しています。メジカ横丁の店の1つ「幸進丸」では、とれたばかりのメジカの新子を注文を受けてすぐにさばいて提供します。メジカの新子は、鮮度が命で水揚げされたその日でないと食べられないため、県外ではほとんど流通することがありません。28日朝はいつもより漁獲量が少なかったこともあり、午前11時にはすべてのお店で新子が完売しました。中土佐町では新子の皮と血合いを取って食べるのが主流で仏手柑をたっぷり絞って味わいます。■岩本記者「もちもちとした食感で食べ応えがあります。仏手柑（ブシュカン）の爽やかさと相まってさっぱりとした味でおいしいです」また、久礼漁港に停泊している漁船「皐丸」では「活きメジカの新子」を2年前から販売しています。船の生け簀には新鮮なメジカの新子・約160匹が泳いでいました。なかとさ観光協会によるとメジカの新子は9月下旬まで楽しめるということです。