青空の下、トウモロコシを収穫したのは上田市立菅平小学校の全校児童57人です。学校の隣にある畑で今年5月に種をまいて育ててきたもので、上級生が下級生に手ほどきしながらおよそ500本収穫しました。





児童「これいけるかな。これ持ってるからいいよ」「パキ！」甘み十分のトウモロコシは学校近くの土産物店の一角で児童自ら販売。2015年からの恒例行事に開店前には楽しみにしていた客が長い行列をつくりました。「トウモロコシ1本100円ですよ～」「甘くておいしいトウモロコシ。いかかがですか～」児童が接客や販売を行います。上田市内から「毎年来てるんですよ」「すごくおいしいの甘くて。この子たちが育てたと思うと本当倍においしくいただけます」販売開始から30分後には…。児童「イエーイ！完売！」Q.売ってみてどうだった？4年生「めっちゃ緊張したけど楽しかったです」4年生「みんなで楽しく食べてほしいです」Q.食べたらどんな気持ちなる？4年生「幸せな気持ちになります」「トウモロコシ完売しました！イエーイ！」売り上げは、来年の苗や肥料代の他子どもたちで使い道を考えるということです。