にしな、アニメ『らんま1/2』第2期EDテーマに新曲「パンダガール」書き下ろし
TVアニメ『らんま1/2』第2期エンディングテーマに、にしなの新曲「パンダガール」が起用されることが発表された。
『らんま1/2』は、『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子原作による漫画で、完全新作的アニメの第2期が2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート。日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信。
にしなは、本作について「ずっと愛される名作！2人のドギマギするや関係や言動は、いつ何度見ても、もどかしくて可愛いです。登場人物みんなぶっ飛んでいて、はちゃめちゃなのも大好きなところです。そして、笑って見てたはずなのに、急にピュアさにグッときたり。。。第二期の放送も今から楽しみです！」と印象を語り、「すばらしい歴代楽曲に続き、自分の楽曲も作品を彩れることを光栄に思います。皆様の明日が、次のエピソードが楽しみになるような楽曲を目指しました。気に入って頂けたら嬉しいです！」とのコメントを寄せている。
あわせて、「パンダガール」のジャケットアートワークも解禁された。アートディレクションは金澤繭子が担当。ぬいぐるみ作家である片岡メリヤスが制作したぬいぐるみをモチーフにした、インパクトあるアートワークに仕上がっている。リリース情報は後日発表。
TVアニメ『らんま1/2』第2期
放送/配信情報
2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート
日本テレビ系にて順次全国放送
放送直後よりNetflixにて独占配信
◼︎スタッフ
原作：高橋留美子「らんま1/2」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）
監督：宇田鋼之介
シリーズ構成：うえのきみこ
キャラクターデザイン：谷口宏美
総作画監督：吉岡毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐
メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘
POPアートワーク：北村みなみ
美術監督：大川千裕、林 竜太
色彩設計：垣田由紀子
撮影監督：加納 篤
編集：柳 圭介
音響監督：宇田鋼之介
音響効果：長谷川卓也
選曲：茅原万起子
音響制作：dugout
音楽：和田薫
企画プロデュース：小学館集英社プロダクション
制作：MAPPA
製作：「らんま1/2」製作委員会
■キャスト
早乙女乱馬：山口勝平
らんま：林原めぐみ
天道あかね：日郄のり子
天道なびき：高山みなみ
天道かすみ：井上喜久子
天道早雲：大塚明夫
早乙女玄馬：チョー
響 良牙：山寺宏一
シャンプー：佐久間レイ
ムース：関 俊彦
久遠寺右京：名塚佳織
九能帯刀：杉田智和
九能小太刀：佐倉綾音
八宝斉：井上和彦
コロン：真山亜子
小乃東風：森川智之
三千院 帝：宮野真守
白鳥あずさ：悠木 碧
五寸釘 光：石田 彰
いちろう：関 智一
ナレーション：緒方賢一
＜にしな ツアー2026（タイトル後日発表）＞
3⽉29⽇(⽇)Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉4⽇(⼟)Zepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉5⽇(⽇)Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉12⽇(⽇)Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉18⽇(⼟)Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉23⽇(⼟)仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉30⽇(⼟)岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉6⽇(⼟)⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉13⽇(⼟)⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉20⽇(⼟)熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00
・チケット
価格：\5,500(税込・スタンディング)
・オフィシャル最速先行
URL：https://eplus.jp/nishina2026/
受付期間：8月20日(水)12:00 〜 9月1日(月)23:59
