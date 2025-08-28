TVアニメ『らんま1/2』第2期エンディングテーマに、にしなの新曲「パンダガール」が起用されることが発表された。

『らんま1/2』は、『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子原作による漫画で、完全新作的アニメの第2期が2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート。日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信。

にしなは、本作について「ずっと愛される名作！2人のドギマギするや関係や言動は、いつ何度見ても、もどかしくて可愛いです。登場人物みんなぶっ飛んでいて、はちゃめちゃなのも大好きなところです。そして、笑って見てたはずなのに、急にピュアさにグッときたり。。。第二期の放送も今から楽しみです！」と印象を語り、「すばらしい歴代楽曲に続き、自分の楽曲も作品を彩れることを光栄に思います。皆様の明日が、次のエピソードが楽しみになるような楽曲を目指しました。気に入って頂けたら嬉しいです！」とのコメントを寄せている。

あわせて、「パンダガール」のジャケットアートワークも解禁された。アートディレクションは金澤繭子が担当。ぬいぐるみ作家である片岡メリヤスが制作したぬいぐるみをモチーフにした、インパクトあるアートワークに仕上がっている。リリース情報は後日発表。

TVアニメ『らんま1/2』第2期

放送/配信情報

2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート

日本テレビ系にて順次全国放送

放送直後よりNetflixにて独占配信

◼︎スタッフ

原作：高橋留美子「らんま1/2」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）

監督：宇田鋼之介

シリーズ構成：うえのきみこ

キャラクターデザイン：谷口宏美

総作画監督：吉岡毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐

メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘

POPアートワーク：北村みなみ

美術監督：大川千裕、林 竜太

色彩設計：垣田由紀子

撮影監督：加納 篤

編集：柳 圭介

音響監督：宇田鋼之介

音響効果：長谷川卓也

選曲：茅原万起子

音響制作：dugout

音楽：和田薫

企画プロデュース：小学館集英社プロダクション

制作：MAPPA

製作：「らんま1/2」製作委員会 ■キャスト

早乙女乱馬：山口勝平

らんま：林原めぐみ

天道あかね：日郄のり子

天道なびき：高山みなみ

天道かすみ：井上喜久子

天道早雲：大塚明夫

早乙女玄馬：チョー

響 良牙：山寺宏一

シャンプー：佐久間レイ

ムース：関 俊彦

久遠寺右京：名塚佳織

九能帯刀：杉田智和

九能小太刀：佐倉綾音

八宝斉：井上和彦

コロン：真山亜子

小乃東風：森川智之

三千院 帝：宮野真守

白鳥あずさ：悠木 碧

五寸釘 光：石田 彰

いちろう：関 智一 ナレーション：緒方賢一

＜にしな ツアー2026（タイトル後日発表）＞

3⽉29⽇(⽇)Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉4⽇(⼟)Zepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉5⽇(⽇)Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉12⽇(⽇)Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00

4⽉18⽇(⼟)Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉23⽇(⼟)仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00

5⽉30⽇(⼟)岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉6⽇(⼟)⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉13⽇(⼟)⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00

6⽉20⽇(⼟)熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00 ・チケット

価格：\5,500(税込・スタンディング) ・オフィシャル最速先行

URL：https://eplus.jp/nishina2026/

受付期間：8月20日(水)12:00 〜 9月1日(月)23:59