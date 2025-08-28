お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が27日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。謝りたい後輩芸人を明かした。

番組内で山里は「会って謝りたい」と、お笑いコンビ「ミルクボーイ」を挙げ、自身がMCを務めるTBSのクイズ番組「東大王」での共演を回想。

「東大王でミルクボーイがとんでもない燃え方したのよ。東大王が勝つか、芸能人チームが勝つかっていう最後の問題で。俺はそんなつもりなかったけど、ちょっと内海（崇）くんが俺の方を見てコクッてうなずいて。一番大事な局面で、ストーンってボケて、芸能人チームが負けたの」と振り返り、内海がボケに走った背景に自身のリアクションが影響した可能性を示唆した。

この話を受けて、この日ゲストのお笑いタレント・みなみかわも「回答者席からすると、最後の本当にここボケたらアカンところの芸人の立場で、MCの山里さんを見たら、山里さんが“ここ行けよ”っていう顔してるんですよ」と笑いながらツッコミ。内海の行動に共感を示し、スタジオは笑いに包まれた。