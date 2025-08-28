アジア株 総じて上昇、上海株は続伸 アジア株 総じて上昇、上海株は続伸

東京時間17:47現在

香港ハンセン指数 24998.82（-202.94 -0.81%）

中国上海総合指数 3843.60（+43.25 +1.14%）

台湾加権指数 24236.45（-283.45 -1.16%）

韓国総合株価指数 3196.32（+9.16 +0.29%）

豪ＡＳＸ２００指数 8979.97（+19.45 +0.22%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80201.06（-585.48 -0.72%）



２８日のアジア株は総じて上昇。上海株は続伸。半導体関連株やハイテク株を中心に買いが広がった。香港株は続落。美団（メイトゥアン）は大幅な減益が嫌気されて急落。ネット関連株を中心に売りに押された。



上海総合指数は続伸。ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団が買われた。



香港ハンセン指数は続落。石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、オンライン旅行代理店の携程旅行網（トリップ・ドット・コム・グループ）が買われる一方で、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、スポーツ用品メーカーの安踏体育用品（アンタ・スポーツ・プロダクツ）、電子商取引のＪＤドットコム、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。医薬品販売会社のシグマ・ヘルスケア、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、不動産開発のセンターグループが買われる一方で、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループが売られた。

