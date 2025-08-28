ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９ｂｐと拡大した水準が続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%）
ドイツ　　　　2.691
フランス　　　3.482（+79）
イタリア　　　3.55（+86）
スペイン　　　3.3（+61）
オランダ　　　2.879（+19）
ギリシャ　　　3.381（+69）
ポルトガル　　　3.135（+44）
ベルギー　　　3.258（+57）
オーストリア　3.026（+34）
アイルランド　2.95（+26）
フィンランド　3.088（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）