ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９ｂｐと拡大した水準が続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:05時点）（%）
ドイツ 2.691
フランス 3.482（+79）
イタリア 3.55（+86）
スペイン 3.3（+61）
オランダ 2.879（+19）
ギリシャ 3.381（+69）
ポルトガル 3.135（+44）
ベルギー 3.258（+57）
オーストリア 3.026（+34）
アイルランド 2.95（+26）
フィンランド 3.088（+40）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
