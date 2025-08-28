È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÆÃÅµÉÕ¤CDÈÎÇä²ñ¼Ò¡¢Âè2ÃÆ¤ÎÈ¯ÇäÍ½¹ð¡Ö¤³¤ÎÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä?¤È¸½ºß»×°ÆÃæ¡×
¡¡23Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿²Î¼ê¡¦È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯73¡Ë¤Î»äÅª¤Ê¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤òÆÃÅµ¤ËÉÕ¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡×¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ªÊõ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¡×¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¡È¬Âå°¡µª¡ÌËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Í¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤«¤é¡¡¤ªÊõ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤¦¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¡Âè1ÃÆ¤ò4·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¡Âè2ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤À¤È¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÊÀ¼Ò¤¬ÊÝÍ¡¦½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ï¡¡¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿13Ëç¡Ê¼ºÇÔºî¤â´Þ¤à¡Ë¤ÎÂ¾¡¡È¬Âå°¡µª¤¬T¼Ò¤ÎN¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼Îà¡¦Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î²ÈÄÂÄÌÄ¢¡¦¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÚÌÀ½ñ¡¡Åö»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ä¡¡²¼Ãå¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥è¥À¥ì¤ò¿â¤é¤¹¤è¤¦¤Ê°áÎà¡Ê¼ÂºÝ¤ËËÜ¿Í¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¡¦¾¯¤·¥·¥ß¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ê¤É¿ôÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤³¤ÎÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¡ÊºîÉÊ¡Ë¤òDVD¤Ë¤·¤ÆÈ¯Çä?»æËÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯Çä?¤È¸½ºß»×°ÆÃæ¤Ç¤¹¡£Ëô¡¡Åö»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¡¦²¼ÃåÎà¤Ê¤É¡¡¸½ºß¤Ï¥¸¥Ã¥Ñ¡¼Ãå¤¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡¾¯¤·¤Å¤ÄÎô²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¡¤³¤ì¤é¤òÂ¨Çä¤¹¤ë¤«¡¡¤·¤Ê¤¤¤«Åù¤Ê¤É¡¡¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£