¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/28¡ÛX JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬6·î28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖYOSHIKI ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ï¥¤¥ó¡ØY by YOSHIKI¡Ù¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¡¦»î°û²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¸ø±éÃæ¤ËÉé¤Ã¤¿±¦¼ê¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYOSHIKI¡¢±¦ÏÓÉé½ý¸å½é¤Î¾ì¤Ç¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ
8·î22Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡ØEVENING ¡¿ BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN¡Ù KURENAI¤ò³«ºÅÃæ¤ÎYOSHIKI¡£24Æü¤Ë¤Ï¸ø±éÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤è¤êÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê5¸ø±é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö½àÈ÷¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï²ø²æ¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Ìµ»ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀÜ¿¨¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¦¾ð¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»Ä¤ê5¸ø±é¤Ç´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
±¦¼ê¤ÎÉé½ý¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È±¦¼ê¤Ï¤±¤ó¤·¤ç¤¦±ê¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºÆÅÙ¡Ö°¦¾ðÉ½¸½¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö3ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¸å¤ÎÉü³è¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÉü³è¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢Éé½ý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Â³¹Ô¤Ï²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±¦¼ê¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¥®¥×¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤â¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿YOSHIKI¡£ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤È¿´¶¤ò¹ð¤²¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤¬3²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄº¤¤¤¿Âè3¤Î¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
8·î24Æü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡ÖºòÌë¤ÎÌë¸ø±éÃæ¡¢°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ë±¦¼ê¤Ø¤Î¶¯¤¤ÀÜ¿¨¹Ô°Ù¡Ê¤Ä¤«¤à¡¦°ú¤Ã¤Ñ¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Éé½ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¸ø±é¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈYOSHIKI¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î10¸ø±é¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¹Ô¤¦Éü³è¤Î¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö»Ä¤ê7¸ø±é¤òÌµ»ö¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢YOSHIKIËÜ¿Í¤ØÀÜ¿¨¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ëºÝ¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡YOSHIKI¡¢±¦ÏÓÉé½ý¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ìÅÐ¾ì
¢¡YOSHIKI¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¶¯¤¤ÀÜ¿¨¹Ô°Ù¡×¤Ç¸ø±éÃæ¤ËÉé½ý
