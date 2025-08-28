Hey! Say! JUMP有岡大貴、中島裕翔グループ卒業後初Threads更新「いろんな景色を見に行こうね」
【モデルプレス＝2025/08/28】Hey! Say! JUMPの有岡大貴が28日、自身のThreads（スレッズ）を更新。同日、中島裕翔がグループ卒業を発表後、初の投稿となった。
【写真】中島裕翔、実弟との2ショット
有岡は中島の卒業発表後に「これから皆でやりたい事、達成したい目標もたくさんあるよ！！20周年も、その先もいろんな景色を見に行こうね！」とファンに呼びかける内容で投稿した。
中島は28日、同日をもってHey! Say! JUMPを卒業することを発表。所属事務所は「自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」と説明し、今後については「まずは俳優活動に専念する予定です」と伝えた。なお、Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演となる。
メンバーからもコメントを発表し「20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました」と続け、「打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」と経緯を伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島裕翔、実弟との2ショット
◆有岡大貴、スレッズ更新
有岡は中島の卒業発表後に「これから皆でやりたい事、達成したい目標もたくさんあるよ！！20周年も、その先もいろんな景色を見に行こうね！」とファンに呼びかける内容で投稿した。
◆中島裕翔、Hey! Say! JUMP卒業を発表
中島は28日、同日をもってHey! Say! JUMPを卒業することを発表。所属事務所は「自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」と説明し、今後については「まずは俳優活動に専念する予定です」と伝えた。なお、Hey! Say! JUMPが8月31日に出演する「a-nation 2025」は7人での出演となる。
メンバーからもコメントを発表し「20周年が目前に迫った今、チームとして、ファンの皆様への恩返しや、周年に向け目標にしたいことが具体的になってきました」と続け、「打合せを行っている中で、中島から、今後はグループとしての活動ではなく、俳優としての活動に専念したいという思いを受けました」と経緯を伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】