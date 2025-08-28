¼«Ì±ÅÞµÄ°÷63¡óÂÖÅÙ¼¨¤µ¤º ¡ÈÁíºÛÁªµóÁ°ÅÝ¤·¡É¤á¤°¤êJNN¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¡À¯Ì³´±¤«¤é¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡Éµá¤á¤ëÀ¼¤â¡Ö¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤À¤ó¤À¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈÁíºÛÁªµóÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ç¤¹¡£JNN¤¬¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢63¡ó¤¬ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤«¤é¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³°¸òÆüÄø¤ò¤³¤Ê¤¹ÀÐÇËÁíÍý¡£°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè·î8Æü¤Ë°Õ»×³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢JNN¤¬¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤äÄ¾ÀÜÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢219¿Í¤«¤é²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢49¿Í¤¬¡ÖÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¡×¤È²óÅú¡£19¿Í¤¬¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤ÎÉ¬Í×¤ÏÌµ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢63¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë137¿Í¤ÏÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤ò¤ª¤³¤Ê¤¨¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¡¢À¯¶É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä
¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷
¡ÖÇÔ°ø¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×
ÊÌ¤Î¼«Ì±ÅÞÃæ·øµÄ°÷
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÞ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×
À¯¸¢´´Éô¤Ï¡ÖÂç¿Ã¡¦ÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤ÇÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¼¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¡¢À¯¸¢ÆâÉô¤«¤é¤Î¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ÎÆ°¤¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÆâ³Õ¤Î°ì°÷¤«¤é¼Ç¤¤·¤Æ¤Ç¤â¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤òµá¤á¤ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¸øÁ³¤È¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÅÄ½á°ì Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±
¡ÖË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¿ÀÅÄ½á°ìË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¡£ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëºÝ¡¢»áÌ¾¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÅÄ½á°ì Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±
¡ÖÀÐÇËÁíÍý¡¦ÁíºÛÂ³ÅêÂ¦¤ÎÀ¯¶É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤ÏÂª¤¨¤Æ¡¢º£²ó¡¢´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¤ò¤¤Á¤ó¤È¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤ÈÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀªÎÏ¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
